2023女子世界盃｜從穿Prada的女足看商業潛力 流量結合品牌的憧憬

中國女足在前幾天在內地的網絡突然爆紅，原因是著名品牌Prada宣布成為她們的世界盃指定制服贊助商。大家調侃着Prada終於找對了代言人的同時，這宗商業操作背後的象徵意義比這則熱話其實深遠得多。



Prada成為中國女子足球國家隊的世界盃指定制服贊助商。（Twitter）

在這一幀Prada宣傳照，中國女足穿起黑西裝白襯衣，帶領「鏗鏘玫瑰」復興的主教練水慶霞坐C位，當家球星王霜就在一旁，有點像金像獎或古典音樂團的擺拍，跟那些年孫雯年代只能賣艱苦與奮鬥，氣質已有顯著分別。

網絡上一片正面聲音，「Prada這次終於找對了人」，畢竟這家奢侈名牌之前贊助的吳亦凡、柯震東等娛樂明星都試過「炒車」，體育明星形象相對健康，也沒太多負面新聞，公關上比較保險，難怪市場反應也看好，這則消息公布至今，Prada於香港股市股價上漲了超過5%。

中國女足穿上Prada，網絡上一片正面聲音，「Prada這次終於找對了人」。（Twitter）

奢侈品牌從沒輕視體育，LV在去年卡塔爾世界盃一張美斯跟C朗拿度捉國際象棋的宣傳照，價值連城，在IG上總共獲得了7200萬個Likes；至於Prada贊助中國女足，除了希望重建在中國市場的形象外，也反映他們愈來愈重視女性體育市場的潛力。

其實不只Prada，愈來愈多商業機構同樣看到了女足的商機，中國女足現時獲得的官方贊助便有15家，當中包括中國平安、支付寶等巨企。

中國女足焦點球星王霜。（王霜IG）

中國女足主將王霜雖然人氣未及娛樂明星，但微博也有超過120萬粉絲（跟「教主」Anson Lo的Instagram（IG）followers相若，當然「神徒」應該忠誠得多），不過她跟全世界最受歡迎的女足球員相比，還有一段距離。

獲譽為最漂亮女足球員的列曼（Alisha Lehmann），IG粉絲多達1374萬，雖然放在男足球星IG世界連頭20名都不到，但這名瑞士國腳在另一社交平台TikTok的影響力卻比男生大得多。最落力經營TikTok的沙治奧拉莫斯有1600萬粉絲，列曼只有接近900萬，但後者勝在互動量（Engagement）驚人，每條片的觀看數字全是百萬計，4月一條簡單射波短片，觀看次數竟然多達4590萬！

獲譽為最漂亮女足球員的列曼（Alisha Lehmann）在TikTok影響力驚人。（Instagram）

除了個人層面，從比賽的入場數字，也能看到女足有長足發展，去年女子歐聯4強賽事，西班牙強豪巴塞隆拿主場面對德國勁旅禾夫斯堡，魯營球場錄得91648人入場，打破了女足賽事的紀錄；今年車路士對曼聯的女子英格蘭足總盃決賽，有77390人到溫布萊球場觀戰，也打破女子本土賽事的入場紀錄。

流量與品牌結合，就能產生盈利，但女足的市場價值似乎還未能充分體現。澳洲前鋒卡爾（Sam Kerr）是全球最高人工的女足球員，效力車路士的她年薪為41.7萬英鎊，剛好比曼城中場奇雲迪布尼的周薪多一點（據報為40萬英鎊）；只不過，一個是年薪，一個是周薪。列曼效力阿士東維拉，年薪大約16萬英鎊，結合其超高人氣，年度收入大約100萬英鎊，卻比C朗少了兩個零；C朗到沙特掘金後，薪金大幅飈升，截至5月的年度收入達1.075億英鎊，打破了健力士紀錄。

澳洲前鋒卡爾 （Sam Kerr）是全球人工最高的女子足球員，與男子球員相比仍差很遠。（Getty Images）

前英格蘭女足國腳卡妮（Karen Carney）近日發表的報告便指出，雖然英格蘭女足去年贏得歐國盃冠軍，令女子英超聯賽（Women’s Super League, WSL）關注度大增，可是現時的程度僅還屬初創（Start up）階段。

她認為10年後英格蘭女子足球有望成為市場價值以億英鎊計的生意，但現時的投入並不足夠，尤其在媒體上的曝光上。她建議，電視應撥出更多時間來直播女足賽事，也要增加賽事精華、賽後報告等不同節目。之前有調查亦顯示，如果女足賽事在電視上有更多直播或節目，那麼關注度可以提升3至4倍。

2021/22女足歐聯四強巴塞主場對禾夫斯堡，魯營球場逾9萬觀眾入場，創下女足賽事紀錄。（Getty Images）

英格蘭女子足球近年確實有長足發展，不單WSL入座人數屢創新高，WSL球會總體收入也因電視轉播收益而大增60%，年度收益達到3200萬英鎊，可是各球會總虧損還有1400萬英鎊。當然長遠而言，英格蘭的女足發展依然是樂觀的，除了因為不少女子隊都有英超勁旅支撐，草根足球層面亦愈來愈普及，現時英格蘭女子足球員註冊數量亦飈升至300萬，在足總註冊的隊伍超過1.2萬支。這些不同層級的球員不只是踢波，還會壯大女子足球的觀眾池。

向來國際大賽都是催化劑，1999年美國對中國的女子世界盃決賽，玫瑰碗球場有多達90185觀眾見證美國捧盃（依然是女足國際賽最高入場數字），也為美國女足發展打下強心針，這是美國在8屆女子世界盃4度封后的基礎；英格蘭去年奪得歐國盃，也加速了WSL的發展。今年澳洲及新西蘭合辦的女子世界盃，具有同樣的使命，如果能像4年前美國對荷蘭的決賽獲得超過1億的全球直播收視，那麼歐洲足協去年認為2033年女足球壇商業價值將達6.86億歐元的評估，便不是空談，而是美麗的憧憬。