瑪達6度領巴西出戰　穿裙子的比利燃亮女子足球︱2023女子世界盃

Alagoas位於巴西東北部，是這個南美大國最窮困的地區，人類發展指數（HDI）*僅0.683，在全國26個州排名包尾；瑪達（Marta）就在這地區的一個叫Dois Riachos小市鎮成長。從前誰又會想到，那個跟男生一起赤着腳於街邊踢波的瘦弱女孩子，20多年後會成為征戰個人第6次世界盃的「足球王后」，還有人稱呼她為「穿裙子的比利」。



「足球王后」瑪達今屆第6次出戰世界盃的，被稱呼為「穿裙子的比利」。（Instagram）

父親在瑪達未滿一歲時便離家，母親只能以「放養模式」照顧4個兒女，難怪小瑪達在7、8歲起便流連街頭，最愛跟男孩子踢足球；後來她聽說大城市里約熱內盧有女子隊招募球員，所以不理家人的反對，毅然坐了兩天巴士抵達2000公里外的未知世界。

街頭學識的技藝，讓她幾乎扭過了場上的每一個人，每次射門差不多都將皮球射進網窩，場上的所有人都清楚明白，瑪達的名字將寫入史冊，儘管她那時只得14歲。

+ 3

瑪達後來說，她的職業生涯像電影中的快鏡，從這次選拔，然後效力華斯高，接着獲得瑞典球隊烏美亞（Umeå IK）的垂青，到了國外搵食，只是短短幾年間的事；她從炎熱的家鄉，移居到了寒冷的北歐，還見到人生中第一場雪。

瑪達足球生涯獲獎無數。（Instagram）

環境沒有影響瑪達，她不單在瑞典女足本地賽事所向披靡，助烏美亞贏得4次聯賽冠軍，還捧走歐聯錦標。瑪達在瑞典生活了5年，2009年到了女足發展蓬勃的美國，效力Los Angeles Sol，她以神射手姿態帶領球隊贏得常規賽，可惜於總決賽以0：1不敵Sky Blue FC。

最傳奇的是，瑪達在美國聯賽休季的時候獲外借回祖國勁旅山度士3個月，她卻在短短3個月助球隊連續贏得巴西盃及南美自由盃。瑪達之後輾轉在美國、巴西、瑞典三地球隊效力，難怪她精通葡萄牙語、英語及瑞典語，也擁有這三地的國籍或居留權；她現時則效力美國的奧蘭多榮耀。

瑪達目前效力NWSL球隊奧蘭多榮耀。（Instagram）

瑪達在國際賽同樣戰績彪炳；17歲便獲國家隊徵召，2007年於68000名主場球迷面前帶領巴西在泛美洲運動會足球決賽擊敗美國奪得金牌，賽後獲球迷譽為「穿裙子的比利」，連球王也認同這個比喻。

同年的女子世界盃，瑪達對奪冠大熱美國連入兩球，助巴西以4：0大破對手，可惜森巴女足功虧一簣，決賽以0：2負於德國飲恨。

瑪達與已故球王比利。（Instagram）

美洲國家盃是巴西天下，9屆賽事森巴女足贏了8屆，當中瑪達在陣的2003、2010、2018皆奪冠，2014、2022兩屆冠軍她因傷不在陣中，2006一屆她同樣缺陣，巴西決賽不敵主辦國阿根廷，唯一一次飲恨。

國際賽強敵環伺，美國、挪威、瑞典、德國，以至亞洲的日本，水準都非常高，荷蘭及英格蘭亦冒起得相當快，瑪達縱有天才球技，5次參加世界盃總共入了17球，比男足的高路斯的16球更多；而且也比C朗拿度更早締造5屆決賽周都有入球的紀錄，但她始終未嘗世界冠軍滋味。

巴西8奪女子美洲國家盃，當中瑪達3次在陣皆勝。（Instagram）

今屆世界盃瑪達將第六度出戰，勢與加拿大隊長冼佳亞（Christine Sinclair）一起創下包括男、女子球員在內的世界盃決賽周上陣紀錄。

繼續數瑪達的威水史，可能要寫多兩三篇稿子，但比其戰績更重要的是，她激勵了不少女子足球員。她在一場賽後說：「你（女足們）要渴求更多、練習更多、裝備自己更多；從而對抗不公平的狀況、對抗長期欠支援的狀況、對抗一切，例如那些說你做不到的男生。女子足球，要靠你來生存的。」

瑪達不止球技精湛，並實際以行動推動女子足球發展。（Getty Images）

6次獲選世界足球小姐的她，不是空口說白話，長期以來一直資助着國內女足發展，也因她的成就吸引了不少商業投資，令巴西現時有超過300個職業女子足球員，另外還有3000個業餘球員獲得經濟支援。

瑪達之前十字韌帶受傷，2月才傷癒復出，卻仍獲瑞典籍主帥​​Pia Sundhage信任，以37歲高齡入選森巴大軍第6度參加世界盃，​​Pia Sundhage說：「年齡一點也沒關係，重要的是你有幾愛足球？而她，真的很愛。」

這件巴西女足10號球衣，早已成瑪達標記。（Getty Images）

*註：Human Development Index，綜合經濟、識字率、死亡率等得出的指數；2021年香港為0.952，全球排第4