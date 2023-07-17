溫布頓男單決賽︱20歲艾卡拉斯挫36歲祖高域　激戰5盤首奪溫網

溫布頓網球錦標賽（溫網）男單決賽，世界排名第一、20歲西班牙球手艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）與創下23奪大滿貫的祖高域（Novak Djokovic）合演一場巔峰對決。

雙方惡戰4小時42分鐘，打足5盤才分出勝負。較祖高域年輕16歲的艾卡拉斯，終以1：6、7：6（8：6）、6：1、3：6、6：4勝出，首度贏得溫布頓冠軍。



36歲的祖高域在溫布頓男單決賽對艾卡拉斯輕鬆先取第一盤，往後發展令人意想不到。（Getty Images）

年齡相差16年，並不構成比賽質素的障礙。艾卡拉斯2022年贏得美國網球公開賽冠軍，首奪大滿貫，今屆溫布頓再闖大滿貫決賽，與經驗豐富的祖高域相比，難免緊張影響發揮。首盤他在「手緊」的情況下，大比數1：6先輸第一盤，全世界以為今次又是祖高域囊中物，不料比賽才剛剛開始。

落後一盤的艾卡拉斯，第二盤放開懷抱打出水準，與祖高域互不相讓，戰至局數6：6需要打決勝局。決勝局中二人同樣打成6：6平手，艾卡拉斯連拿兩分追平盤數。

艾卡拉斯先輸首盤後連追兩盤，反超前祖高域。（Getty Images）

西班牙人扳平後愈戰愈勇，相反祖高域在大風兼場地濕滑下影響較大，屢次跣腳，腿部肌肉貌似有點拉傷，追球有心無力，失誤也漸多。

關鍵是第三盤當艾卡拉斯領先局數3：1，輪到祖高域的發球局，不知是否傷患影響發球威力，塞爾維亞名將遲遲未能拿下，雙方足足刁時13次、花上26分鐘，終由艾卡拉斯再下一城，祖高域看似大勢已去，艾卡拉斯6：1再贏一盤，盤數反超前2：1。

23次贏得大滿貫的祖高域，豈會輕言放棄？他再次施展驚人韌力，在比賽途中竟能漸漸恢復過來，集中精神作賽，發球重拾威力，再次打破對手發球局；另一邊廂，輪到艾卡拉斯跣腳倒地，第四盤形勢全面逆轉，祖高域6：3贏得扳平大分，比賽要在決勝盤分勝負。

祖高域決勝盤發球局率先被打破，發脾氣打爛球拍。（Getty Images）

7屆溫網冠軍祖高域，過去10年在溫布頓中央場作賽從未落敗，艾卡拉斯會否打破這無敵數據？決勝盤二人互取首個發球局後，艾卡拉斯率先打破祖高域發球局，領先2：1。西班牙人年輕力壯，跑動快、擊球落點準，祖高域無計可施，更發脾氣將球拍打落網柱，艾卡拉斯保住發球局後領先至3：1。

祖高域發球威力依然，輕鬆保住發球局追成2：3，他嘗試衝突艾卡拉斯發球局惟未成功，落後至2：4。祖高域發球局再追一局至3：4，比賽進入最後關鍵時刻，他必須想辦法「破發」。緊張時刻艾卡拉斯發球打出高水準，發球局未受考驗，優勢領先至5：3。祖高域再追一局至4：5，他必須打破對手發球局才有望勝出，否則艾卡拉斯將首奪溫布頓冠軍。

艾卡拉斯第一分放短球失敗，落後0：15；第二分先放短球，再高球笠死祖高域扳平，之後一記窩利截擊反超30：15；祖高域追至30：30，艾卡拉斯發球直接得分，領先至40：30。最後一分祖高域擊球落網，艾卡拉斯終順利擊敗祖高域，首度在溫布頓封王。較為可惜的是，身為大滿貫紀錄保持者的祖高域，無法追平費達拿的8奪溫布頓紀錄。

頒獎嘉賓是溫布頓常客凱特王妃，凱特一身鮮綠色長裙明艷照人搶盡風頭，艾卡拉斯在凱特手中捧起獎盃，笑逐顏開。