港超聯︱大埔失100萬贊助兵源緊拙　李志堅：球員千祈唔好仆親

上季以「和富大埔」名義參賽的大埔，今季改以「大埔足球隊」角逐港超聯，球隊有主教練李志堅「回歸」，但組軍情況暫不理想，僅得20名球員。



身為大埔區議員的球會主席林奕權透露，班費維持約700多萬，但承認失去和富社企贊助，相關金額近100萬，「李生（和富社企會長李宗德）有其他安排，如乙組及女足（球隊）。（失去贊助）對球會有影響，但我們會全力尋找其他贊助。」

大埔足球會主席林奕權（左）。（袁志浩攝）

在資源有限的情況下，大埔新季暫只得20名球員，留隊的佔15人，如隊長陳曉鋒、後衛加比爾、翼鋒鍾偉強等。5名新兵包括港足中場陳肇鈞、兩名巴西外援馬高斯山度士（Marcos Santos）、馬卡雷拿（Michel Renner）、錢兆琛跟從理文外借的翁煦濤。李志堅則「回巢」擔任主教練，他曾執掌大埔3個球季、2019年更領軍贏得球會史上首個頂級聯賽冠軍，寫下港超經典；然而老臣子葉佳、呂志興就離開教練團。

林奕權在4月底時曾稱，球會屬意於內部提升教練接管帥印，惟今改變主意邀請李志堅歸隊，主因是原有人選有「信心問題」，望花時間汲取更多經驗後才負起重任。他同意球隊人腳短缺，但強調仍有空間增兵，「等教練慢慢揀心水，都是可以商量的，如果有好球員，就會（把資源）盡量集中（去招攬他們）。」

大埔新季球員名單暫只得20人。（袁志浩攝）

+ 4

李志堅回巢 人腳有限：每個位置千祈唔好仆親

李志堅就表示，原教練團成員跟球員相熟，在缺少對方幫忙下難免「辛苦一點」，他坦言現有人腳「當然唔夠」，「職業球隊需要充裕的調配，目前20人中有年青球員、3名守門員，（希望）每個位置（的球員）千祈唔好仆親。」

雖然球隊難跟4年前相比，但李志堅仍願意協助「救火」，「始終對大埔有情意結，這裡感覺良好，很團結、有氣氛，我又很享受教波這件事，希望再與他們一起走下去。每人都有各種階段，所有事都會累積，正如2016年（首度執教大埔）時也不會想到2019年奪冠。我當然想有成績，但急不來。」

李志堅（中）與兩名「堅家軍」李家豪（左）及陳肇鈞（右）在大埔重逢。（袁志浩攝）

大埔兩名巴西新援中暫只有馬高斯山度士抵港，並已隨隊練習兩課，李志堅稱對方是技術型中堅，又謂以球隊今季狀況，外援特別重要，因此在挑選時十分謹慎，指出兩位新兵至少有一定比賽狀態，希望減低「貨不對辦」的風險。

大埔其中一名新兵馬高斯山度士。（袁志浩攝）

陳肇鈞向李志堅投信心一票

至於另一位新加盟的陳肇鈞就直言跟李志堅已超越「師徒關係」，轉投大埔也全因為對方，「我們是最好的朋友，一直保持溝通，考慮到出場機會，也能跟他再合作、一起證明某些事，就沒有選擇其他球會了，非常開心可跟他重遇。」

屬於「堅家軍」成員的他除了自信能繼續貢獻球隊，也對李志堅投下信心一票，「有他在的球隊都會有競爭力，因為他不會容許球隊愈踢愈沉，就算季中出現什麼問題，都會力爭上游。4年前大家都說大埔只是中游，但我們齊心贏了冠軍，所以不會懷疑他的能力。況且在港超，（人腳不足）真的會有很大分別嗎？大埔上季也贏過傑志。」

陳肇鈞（右）新季轉投大埔。（袁志浩攝）

大埔今季以聯賽榜前五為目標，同時希望在各項盃賽中能走得更遠，球會8月2日至9日會到韓國集訓，約戰3支半職業球隊，集訓前後也會在香港踢3場友賽，準備8月中展開的新球季。