游泳世錦賽直擊︱莉迪姬1500米自奪冠 第15面個人金牌追平菲比斯
美國泳手莉迪姬（Katie Ledecky）昨日（25日）在福岡的長池游泳世錦賽，以極大優勢贏下1500米自由泳冠軍，除取得職業生涯第20面長池世錦賽金牌外，亦是個人第15面世錦賽金牌，追平「水神」菲比斯（Michael Phelps）的紀錄。
01體育記者張倩儀、楊宇翹福岡直擊
中長距離自由泳賽事向來為莉迪姬強項，是女子800米及1500米的世界紀錄保持者，同項目的其他對手在她面前基本上只能爭亞軍。昨日的1500米自決賽中，她以15分26.27秒成績奪冠，拋離亞軍哥達利娜（Simona Quadarella，15分43.31秒）超過17秒，在最後衝刺階段，所有對手在鏡頭內均不見蹤影。
莉迪姬今次游出的成績為史上第3快，前兩名的成績均出自她本人之手，分別是2018年創下世界紀錄的15分20.48秒，以及在2015年以15分25.48秒創下的世錦賽紀錄；事實上在女子1500米自項目中，現時前10個最快時間全部都是由莉迪姬游出。
自2013年後，她參加6屆世錦賽的1500自由泳拿下5冠，唯一一次無法奪冠是在2019年，當時的冠軍是今屆亞軍哥達利娜，但當屆莉迪姬是因病退賽，她初賽游出的成績依然為所有泳手中最快。
賽後談及追平菲比斯的紀錄時，她形容這是一種榮幸，「我跟他已經相識多年，我就像一名小孩子般尊敬他。我們都來自馬里蘭州（Maryland），我從來沒想像過自己到夠到達這個位置。能為美國贏得獎牌永遠都是一種榮幸，特別是奪得金牌。我會繼續努力，在每一次比賽中竭盡全力。」
據CBS報道，莉迪姬是史上第一名奪得20面世錦賽金牌的女子泳手，也是首名在兩種不同項目（800米和1500米自由泳）中各奪5次世錦賽冠軍的泳手。此外，她亦是奧運會歷史最出色的女泳手，一共獲得6面個人金牌。
莉迪姬有望在周六舉行的800米自由泳決賽中再奪金牌打破菲比斯紀錄，該項目的初賽將在周五舉行。
莉迪姬15面個人世錦賽金牌：
2013年巴塞隆拿
400米自由泳
800米自由泳
1500米自由泳
2015年喀山
200米自由泳
400米自由泳
800米自由泳
1500米自由泳
2017年布達佩斯
400米自由泳
800米自由泳
1500米自由泳
2019年光州
800米自由泳
2022年布達佩斯
400米自由泳
800米自由泳
1500米自由泳
2023年福岡
1500米自由泳