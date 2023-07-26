游泳世錦賽直擊｜何詩蓓200自無緣獎牌　澳洲新星破世界紀錄封后

香港隊續出戰福岡游泳長池世界錦標賽，何詩蓓（Siobhan）在200米自由泳決賽再度登場，最終她以1分53.96秒名列第四，無緣獎牌。

01體育記者張倩儀、楊宇翹福岡直擊



東京奧運兩銀得主何詩蓓在200自初賽以總成績第4位躋身準決賽，並游出1分55.48秒，總排名第5晉身今晚（26日）上演的決賽，衝擊個人首面長池世錦賽獎牌。

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何詩蓓力求刷新個人最佳紀錄。（楊宇翹攝）

200自決賽強敵環伺，何詩蓓位列第2線道，日前打破400自世界紀錄的澳洲名將迪梅絲（Ariarne Titmus）則由第4線中間線道出發，其身旁是同為獎牌大熱的新星奧卡拉瑾（Mollie O'Callaghan）與麥堅杜殊（Summer McIntosh）。

最終何詩蓓在決賽游出1分53.96秒，名到第四，距個人於東京奧運創下的1分53.92秒亞洲紀錄，相差0.04秒。奧卡拉瑾以1分52.85秒封后，打破意大利名將柏歷堅妮在2009年創下的的1分52.98秒世界紀錄；銀牌由迪梅絲奪得，第三名的麥堅杜殊則以1分53.65秒刷新世界青年紀錄。

何詩蓓將於明早轉戰100米自由泳初賽，爭入晚上的準決賽。

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何詩蓓明日將在100自初賽再度登場，爭入準決賽於周四決賽衝擊獎牌。（楊宇翹攝）

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