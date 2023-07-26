游泳世錦賽直擊｜四年前後仍無緣獎牌　何詩蓓不失志展望100自

東京奧運兩銀得主何詩蓓（Siobhan）周三晚上（26日）出戰國際泳聯長池世界錦標賽女子200米自由泳決賽，力爭個人首面長池世錦賽獎牌。最後何詩蓓以1分53.96秒僅列第四名。這場萬眾期待的焦點賽事過後，她感慨這場世錦賽決賽較奧運難度更高。

01體育記者張倩儀、楊宇翹福岡直擊



何詩蓓在長池世界錦標賽女子200米自由泳決賽得第四名。（楊宇翹攝）

200自決賽強敵環伺，何詩蓓以第5名成績入決賽，在第2線道游出1分53.96秒，名列第四。完賽後Siobhan抓住池邊凝望計時板片刻，眼神中帶一絲失望，但上水後即重現招牌露齒笑容。

走入訪問區，一邊喘氣，Siobhan邊感嘆道：「又是第四，和四年前一樣。」四年前，Siobhan以1分54.98秒得第四名，但已為香港游泳寫下歷史新一頁；四年後的今天，Siobhan比當時快1.02秒，卻再度名列第四。

200米自由泳競爭激烈，何詩蓓（鏡頭最上方）全力與兩名澳洲泳手和加拿大小將麥堅杜殊鬥足全程。（楊宇翹攝）

Good is not good enough

即使Siobhan之後在東京奧運勇奪兩面銀牌，同年於短池世錦賽勇奪200自金牌和打破世界紀錄，在短池累積3金1銀1銅，但至今仍無緣長池世錦賽頒獎台。「我已經盡力，做到自己的部署 ，但Good is not good enough。」

Siobhan便即提起明天的100自初賽，跟我們說，也像是跟自己說：「不要緊，這個比賽未完。」

+ 1

何詩蓓表示已盡力，將目光放向100米自由泳。（楊宇翹攝）

回望奧運200自，Siobhan直指兩場決賽很不同：「和奧運有點不同，我覺得今次更難，特別是出現了世界紀錄。」因為今場除了有東京奧運金牌、老對手迪梅絲（Ariarne Titmus），還有摘銅的加拿大16歲小將麥堅杜殊（Summer McIntosh）和以1分52.85秒封后、打破意大利名將柏歷堅妮在2009年創下1分52.98秒世界紀錄的澳洲19歲新星奧卡拉瑾（Mollie O'Callaghan）。

明早的100米自由泳賽事，奧卡拉瑾將會與Siobhan「前後腳」 出戰初賽，面對新生代的出現，Siobhan也笑說：「（200自賽前）我看名單，全部都是00年，只有我和另一個女生（中國泳手柳雅欣）是9幾年，我並不覺得自己老，但見全都是00後。」雖然爭牌之路變得更具挑戰，她並不認同年紀代表什麼：「只是恢復方面一定沒有她們好，但我覺得年紀不代表快慢，不要緊，繼續！」

何詩蓓明日（27日）早上將轉戰100自初賽，力爭晉級準決賽資格。

更多福岡長池世錦賽直擊報道：