游泳世錦賽直擊｜何詩蓓100自初賽首名晉級　今晚爭入決賽衝牌

福岡游泳長池世界錦標賽，港將何詩蓓（Siobhan）在昨晚200米自由泳決賽失利後，今早（27日）轉戰另一強項100米自由泳初賽，最終她以53.15秒名列小組第一，以總成績首名晉身晚上的準決賽。

01體育記者張倩儀、楊宇翹福岡直擊



何詩蓓在昨晚的200自決賽取得第4名，無緣獎牌，這名100、200自亞洲紀錄保持者在不足一日後，於100自初賽再度登場，爭取佳績。

何詩蓓與日本抗癌女飛魚池江璃花子同處第7組，最終何詩蓓以53.15秒小組首觸池，以總排名第一輕鬆晉身今晚準決賽，爭入周五晚的決賽，衝擊獎牌，並力求突破個保持的52.27秒亞洲紀錄。

昨晚在200自刷新世界紀錄封后的澳洲勁敵奧卡拉瑾（Mollie O'Callaghan），則以54.01秒、總成績第7晉級。奧運4金3銅得主艾馬麥姬昂（Emma McKeon）亦游出53.40秒，在準決賽再登場，池江亦以54.67秒順利晉級，取得準決賽最後一席。

何詩蓓將挑戰首面長池世錦賽獎牌。（楊宇翹攝）

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