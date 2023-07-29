曼城赴韓國戰友賽 夏蘭特與Jisoo@Blackpink驚喜合照｜足球熱話
撰文：普利森
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曼城繼續亞洲之行，日前轉赴韓國首爾，準備周日（30日）與馬德里體育會的友賽，「藍月亮」大軍抵達時，不少韓國球迷守候。曼城當家射手夏蘭特更上載與Blackpink成員Jisoo的合照，不足一日吸引逾270萬個「心心」。
曼城周三在日本國立競技場舉行的友賽，以2：1力克拜仁慕尼黑後，日前轉往韓國首爾，繼續亞洲之行，並將在周日晚上與馬體會交手。不少韓國球迷在機場等候「藍月亮」大軍，並手持曼城球衣，準備爭取心儀球星的簽名，其中最多球迷拿着夏蘭特與迪布尼的球衣。
曼城大軍抵埗後，除了訓練外，都不忘「追星」，夏蘭特的一張合照，相信令不少男士「葡萄」，事關他在社交網站上載與韓國人氣女團Blackpink成員Jisoo的合照，二人手持曼城球衣，並寫上「當我在首爾時....」，但夏蘭特表情還是一貫平淡，似乎與Jisoo合照的興奮程度不及入波。Jisoo亦有轉發及以藍色心心及足球的表情符號留言。這張合照上載13小時，截至現在已吸引逾270萬個讚好。
夏蘭特與Jisoo彷彿「大纜都扯唔埋」，兩人如今卻出現在同一張相片中，不少網民笑言感覺神奇，連曼城官方社交網站亦有轉發這圖片，似乎是為了周日的友賽造勢。
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Jisoo並非Blackpink首名成員與球星合照，Lisa早前曾在限時動態大騷與尼馬的合照，而另一成員Jennie在《Pink Venom》中穿上曼聯球衣，都引起「曼迷」們一陣哄動。
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