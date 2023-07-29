港超聯︱港會望證上季成績非偶然　劉學銘拒中甲邀請夥簡嘉亨來投

香港足球會上季表現令人驚喜——雖然以業餘模式訓練，但最終聯賽排第6，更擊敗過東方、冠忠南區等職業軍。

港會今季簽入來自南區的劉學銘跟簡嘉亨，兩人的加盟原因各有不同。



港會今季有主力杜國樑及李小恆離隊，效力多年的中場喜比特亦高掛球靴；球隊引入7位新兵，包括同樣從南區來投的劉學銘與簡嘉亨、前晉峰射手播磨浩謙、江展民、李俊諺、文家永；並向傑志借用左閘白星馳。

港會今季暫簽入7位新兵，當中文家永暫未歸隊。（袁志浩攝）

簡嘉亨：爭更多上陣機會、入選港足

上季在南區「高開低走」的簡嘉亨暑假返回家鄉巴基斯坦休假兩個月，他上周六返港後至今僅隨球隊操練兩課，直言自己身體累得像「散咗」。

他透露去季尾跟南區教練商討後，決定尋找更多上陣機會、獲取更多經驗，因此轉投港會，「上季出場時間慢慢減少，可能教練認為我不適合球隊踢法。」港會球員並非全職訓練，難免給予外界「不專業」的感覺，簡嘉亨坦言雖擔心因此影響入選大港腳的機會，但稱：「其實很簡單，踢得好就有（入選），唔好就無。」

簡嘉亨（右）上季因入選大港腳期間的表現，承受不少批評。（袁志浩攝）

對上兩次國際賽期均落選大港腳名單的他，希望新季先做好自己、改善犯錯的地方，「每個人也可以說自己想踢港隊，但無法（在球會）上陣是最大的問題，始終在場上才能展示我的能力。」然而簡嘉亨在杭州亞運的港隊名單之上，他形容會把握機會，認真準備，協助港隊取得勝仗。

去屆跟簡嘉亨份屬隊友的劉學銘，則「旁觀者清」，直接道出了對方的問題。「他踢了職業4年，開始時比其他人順利，所以當有挫折時便無法適應。其實他很有潛質，但始終踢港隊會引起關注及批評，他處理不到壓力就失準，希望他在這裡學懂這件事、重拾信心。」

簡嘉亨今季轉投港會。（袁志浩攝）

劉學銘：兼顧其他發展、提早規劃未來

劉學銘透露，港會在上季已曾向自己招手，所以跟南區完約後便立即落實加盟，在簽約後更拒絕了來自中甲球隊的邀請。他認為球隊訓練人數雖比不上職業球隊，但整體水平不會被比下去。

這位中堅早前曾透露其生涯規劃有變、「差不多退」，他解釋港會的業餘訓練模式容許球員彈性地安排工作，跟來季會擔任女子甲組球隊翱翔主教練的他不謀而合。

「想涉獵不同的範疇，踢職業球會責任較多、限制較大，很難取得平衡。其實我仍布能力立足（港超），只是現實一點看，不是每位球員都像外流球員一樣，有可觀收入跟持續性的合約，除非是效力傑志跟理文吧，但在其他球會，條件亦未至於非常好，所以想提早為未來規劃，這不等於我要放棄踢波，而是調節其比重。」

劉學銘坦言港會的業餘訓練模式，能容許他兼顧發展其他範疇。（袁志浩攝）

他的目標是為港會爭取以第五名或以上完成港超，甚至衝擊盃賽錦標；至於去季憑絕殺倒掛「一球成名」、贏得「最受球迷歡迎球星」的守門員Freddie Toomer（費查）就指，雖然球隊今季人腳更強，但預計會踢得比上季更艱難。「上季我們被看低一線，球隊對我們的戰術、地獄主場沒有太多認識，但今年他們都會好好準備。」

他仍深信港會的表現是沒有極限的，「我們會維持穩健的防守，證明上季的佳績並非偶然。我的目標是遠離傷患，繼續享受比賽、跟隊友一起努力的氣氛，當然，如果能再絕殺入球就再好不過。」