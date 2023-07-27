意甲｜盧卡古「背叛」國米風波未了　好拍檔遭無視感心淡

盧卡古（Romelu Lukaku）結束外借回到車路士後，一直留在藍軍的訓練基地，未有跟隨大軍參與美國季前熱身賽。

這名比利時前鋒「背叛」國際米蘭的行為遭到球迷及球會高層口誅筆伐，最近連他在鋒線的好拍檔拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）亦在接受訪問時，表示對盧卡古感到相當失望。



盧卡古本來堅持繼續留在國米，更曾自願減薪以促成轉會，一度以為當國際米蘭出售奧拿拿（Andre Onana）後，即可向藍軍交出一份更高的報價。豈料事件卻有大反轉，盧卡古被傳出暗地與祖雲達斯接觸，並開價求購該名比利時前鋒。盧卡古態度大變，關於國米的來電一律拒接，不論是高層或球員。藍黑軍團感覺被背叛，從而退出交易。

盧卡古早前暗中接觸祖雲達斯的舉動激怒國米。（Getty Images）

拿達路馬天尼斯近季在前線與盧卡古並肩作戰且效果不俗，二人上季在各項賽事合共為球隊攻入42球，甚有默契。不過，這名阿根廷國腳接受《米蘭體育報》訪問時，坦言盧卡古連好拍檔都無視，「我很失望，在那段混亂的日子裏我嘗試過打給他，但他從來沒有回覆我。」

馬天尼斯指不只是他，連其他隊友也得到相同待遇，「他（盧卡古）不接聽我們任何一人（國米球員）的電話，畢竟在一起作戰了這麼多年、一起經歷了這麼多事情之後，這令我感到失望。不過那是他的選擇，我希望他一切順利。」

拿達路馬天尼斯表示，對這名好拍檔的舉動感到失望。（Getty Images）

據意大利傳媒《Football Italia》報道，前國際米蘭主席莫拉堤（Massimo Moratti）昨日（26日）接受電台訪問時亦提到盧卡古的轉會事件，「球員的生涯很短暫，所以盡可能賺錢是人之常情，但為了金錢而背叛一間曾與你有過美好回憶的球會，卻是一件很差的事情，而且會為別人留下壞印象。」

盧卡古傳出「暗交」祖雲達斯後，引起國際米蘭極端球迷組織極度不滿，他們發表聲明指以後都不會再與盧卡古見面，「你背叛了我們所有人。在你困難的時候，我們一直支持你，但現在你從背後捅我們一刀。作為一名廉價的僱傭兵，在親吻我們的隊徽後，你因為最高的出價而出賣了自己。在成為一名冠軍球員之前，你要先成為一名男人，但你並不是。」

盧卡古被國米球迷組織發聲明譴責。（Getty Images）

祖雲達斯希望借用盧卡古

盧卡古一心等待祖雲達斯帶他脫苦海，但處境或與早前的國米相若。祖雲達斯要先放售出杜辛華荷域（Dusan Vlahovic）以獲得資金，才可再羅致這名比利時前鋒。據Goal.com及英國《每日快報》報道，祖雲達斯希望先借用盧卡古，並附有買斷條款，惟車路士對此有保留。

此外，因為沙特球會希拉爾（Al-Hilal）亦可能會提出收購報價，因此車路士正在「仔細評估」。但根據此前報道，盧卡古對轉戰沙特聯賽不感興趣，藍軍領隊普捷天奴上周亦確認該名比利時前鋒會離隊，國米又已經退出，這代表盧卡古只能將離隊希望放在祖雲達斯身上。