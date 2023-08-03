利物浦友賽拜仁失4球贏變輸　新隊長雲迪積克：很多地方需改善

利物浦今夏中前場大換血，正、副隊長軒達臣、米拿，加上中場法賓奴、基達、張伯倫和前鋒法明奴悉數離隊，買入麥阿里士打和蘇保斯拉爾兩位年輕人，紅軍周三晚（2日）在新加坡季前熱身賽對拜仁慕尼黑全現久違的朝氣活力，28分鐘已領先兩球。

不過拜仁半場前已扳平，路爾斯戴亞斯的入球一度助利物浦3：2再度領前，惟紅軍最後10分鐘連失兩球，遭拜仁4：3反勝。剛獲委任為利物浦隊長的雲迪積克直言，球隊尚有很多地方需要改善。



利物浦新隊長雲迪積克在新加坡領軍出戰拜仁季前熱身賽。（Getty Images）

利物浦對拜仁繼續沿用4-3-3陣式，三人中場線蘇保斯拉爾、居迪斯鍾斯、麥阿里士打為紅軍中場注入朝氣活力，前鋒加普2分鐘已開紀錄，新隊長雲達積克28分鐘的入球助紅軍一度領先2：0。

贊拿比和辛尼各入一球，半場前為拜仁追成2：2，路爾斯戴亞斯66分鐘助紅軍3：2再度領前，惟紅軍在80和91分鐘連失兩球，終以3：4敗陣。

雲迪積克在拜仁身上攻入一球，但稱入球能力仍可更好。（Getty Images）

即使季前熱身賽以試陣為主，賽果意義不大，但雲迪積克賽後指出，球隊有很多好的地方，同時也有不少地方需要改善，「他們是支非常好的球隊，只要一秒不集中便能懲罰你，今天（周三）正是如此。」

他強調，球隊必須努力調整和改善，「我們仍在進行季前準備，球隊內有重大轉變」，始終短期內主力陣容大改，調整仍需時。今仗攻入一球的雲迪積克自責在門前把握力應該更好，「我正在努力。我們想踢出最高水平，跟最強球隊和球員比拼。他們有時會懲罰我們，事情就是如此。」