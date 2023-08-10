盧卡古人見人憎　祖雲達斯球迷高呼口號說不　被國米名宿直斥叛徒

盧卡古在今夏轉會市場「得罪人多」，導致三面不是人的尷尬處境，祖雲達斯球迷日前入侵球場，並高唱「我們不要盧卡古」；國際米蘭副主席辛尼迪接受意媒訪問時，直指盧卡古是「反骨仔」，車路士又無意回收，究竟盧卡古何去何從？



盧卡古何去何從亦是未知數。（資料圖片／Getty Images）

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先重溫一下盧卡古（Romelu Lukaku）這場轉會鬧劇的緣由，上季被外借至國際米蘭的他，原本聲稱願意減人工，國米一方亦積極籌集資金，從奧拿拿身上的轉會費應足夠支付盧卡古的轉會支出。這名比利時球星態度突變，拒接國米隊友及高層的所有來電，原來他暗地裏與祖雲達斯接觸。

盧卡古「暗交」祖雲達斯一事曝光後，引起雙方的激烈反應，國際米蘭隨即退出交易，而祖雲達斯的球迷亦再三表達不歡迎盧卡古。

祖雲達斯日前在主場與預備組拍跳，最終大勝8：0，今仗卻成為「祖記」球迷表態的舞台，在看台上的球迷高呼「我們不要盧卡古」的口號，響徹全場。祖雲達斯球迷賽後更闖入球場，繼續高叫不要盧卡古的口號，場外有球迷拉起「盧卡古留在米蘭，我們已經有二號門將」的橫額，可見祖雲達斯球迷對盧卡古有多反感。

祖雲達斯球迷闖入球場，向盧卡古說不。（Twitter截圖）

國際米蘭副主席辛尼迪（Javier Zanetti）日前接受意大利《米蘭體育報》訪問，談及盧卡古時，這名國米名宿直言對方是叛徒，「我們十分失望，因為盧卡古背叛了我們，作為一個職業球員﹑一個男人，我們曾經期望他有不一樣的選擇。」

盧卡古要加盟祖雲達斯的話，與杜辛華荷域（Dusan Vlahovic）互換東家是方法之一，精通轉會消息的記者羅曼奴表示，祖雲達斯企硬，要求車路士以盧卡古加上4000萬歐元，而車路士一方無意推動交易，而盛傳主帥普捷天奴對華荷域亦沒有意思。

國米名宿辛尼迪直指盧卡古是叛徒。（資料圖片／Getty Images）

華荷域面對預備組的熱身賽中連中三元，主帥艾歷尼直言滿意這名塞爾維亞箭頭的表現，任何有關買賣的事宜他也不干預，「杜辛的狀態不錯，他捱過了艱難的時期，我對他的表現十分滿意。若果有關於他的報價，球會方面會作出評估，我不會參與這一部分。」

盧卡古的未來依然充滿問號，車路士﹑祖雲達斯及國際米蘭也不太有可能效力，難道最終要到中東落班？