22歲日本車手埜口遥希亞洲賽意外離世　過彎失控落地再被高速撞倒

日本電單車手埜口遥希意外身亡，終年22歲。在周日由國際電單車協會（FIM）主辦的亞洲錦標賽印尼站，埜口遥希在比賽中發生意外，過彎失控倒地，被後面的電單車撞倒，嚴重受傷。經連日搶救，埜口遥希周三不治。



埜口遥希出戰這場比賽前在社交網站發文及分享照片，他在相中身處的正是Pertamina Mandalika國際賽車場。（Instagram）

大會周四發聲明，宣布埜口遥希重傷不治，「我們懷住極度悲痛的心情報告，埜口遥希在西努沙登加拉的公立醫院留醫3日後去世。」

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「在Pertamina Mandalika國際賽車場舉行的2023年FIM亞洲道路錦標賽第4站，埜口遥希參加1000cc級別的亞洲超級電單車賽，在第4個圈的第10個彎發生意外，嚴重受傷。」

埜口遥希意外逝世，終年22歲。（Instagram）

「這位22歲車手立即在賽車場的醫療中心接受救治，再被轉送到當地醫院。儘管醫護人員盡了最大的努力，埜口遥希在2023年8月16日17時40分傷重不治。」

【慎入！埜口遥希意外片段，或會令人不安】

埜口遥希的父母發聲明表示：「遥希由5歲起騎電單車，為我們一家人帶了很多興奮及歡樂。我們想向朋友、車隊以及所有支持遥希的人道謝。」

埜口遥希的致命意外在周日發生，那是FIM亞洲道路錦標賽第4站賽事，於印尼Pertamina Mandalika國際賽車場舉行。他代表SDG MS HARC-PRO Honda Philippines車隊參加ASB1000級別的第二回合正賽，在第4個圈的第10個彎，他與另一名車手過彎時失控倒地，他被後來的電單車手高速撞中。從片段所見，他疑被撞中頭部。在意外後，這場比賽中止。

在3月舉行的亞洲錦標賽泰國站，埜口遥希贏得ASB1000賽冠軍。（Twitter）

車隊總監表示：「我至今仍然難以相信，我們要作出這份聲明（宣布埜口遥希離世）。就在10日前，我們還一起登上鈴鹿8小時耐力賽的頒獎台，我們只是剛送他到印尼，希望他可以贏得今年亞洲賽的冠軍。」

「他只是22歲，潛力無限，我對他寄予厚望，期盼他能夠成為亞洲新一代的希望，登上世界舞台。令人遺憾地，他在旅途中那麼快離開。」

車隊在社交網站發文悼念：「我們對埜口遥希的去世感到悲痛，10日前，他首次亮相鈴鹿8小時耐力賽並登上頒獎台。」