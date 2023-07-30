F1．比利時站｜韋斯達賓與紅牛再贏擴優勢　辛斯與新星兩敗俱傷

F1（一級方程式）比利時站，「速度天堂」斯帕賽道首個彎角已出事，麥拿侖新星皮亞斯特利（Oscar Piastri）與法拉利車手辛斯（Carlos Sainz）碰撞下先後退賽，不過賽果沒有意外，紅牛車隊兩將韋斯達賓（Max Verstappen）和佩雷斯（Sergio Perez）今季第5次包辦前兩名，在車隊及車手榜優勢進一步擴大，排頭位出賽的法拉利車手陸克萊表現出色下獲得第三名。



辛斯的法拉利戰車（左）與麥拿侖新星皮亞斯特利的座駕碰撞一刻。（Twitter）

賽前預測今仗中途或下雨，開賽一刻未落出雨，意外已經發生。首圈第一個彎角，第4起步的辛斯與第5起步的皮亞斯特利兩車碰撞，皮亞斯特利座駕前翼受損，未幾退賽。辛斯的戰車受到破壞也不輕，捱至第25圈終須退賽。

紅牛主將韋斯達賓排位賽造出全場圈速，因為更換波箱才被罰5格，在第6位起步。他駕駛性能超班的RB19戰車拾級而上，比賽途中確實灑過一陣雨，對戰情無大影響，「韋少」最終順利超越隊友佩雷斯連續第8站封王，今季12站賽事贏出第10，個人生涯分站冠軍增至45個。佩雷斯得第二，紅牛兩車手第5度「包Q」，車隊創出頭季12戰全勝紀錄，並將跨季連勝紀錄增至第13場。補上頭位起步的陸克萊，僅在兩部「火星車」之後，獲得第三名。

紅牛主將韋斯達賓第6位起步，最終超越隊友佩雷斯連續第8站封王，今季12站賽事贏出第10場。（Getty Images）

今站過後，F1進入一個月「暑假」，唞暑前韋斯達賓已累積314分，車手榜領先優勢擴大至125分，隊友佩雷斯以189分排第二。艾朗素、咸美頓和陸克萊等似乎極其量只能爭第二、三位。

車隊榜的形勢更誇張，紅牛已有503分，足足拋離次席得247分的平治256分之多，阿士頓馬田、法拉利和麥拿侖遠遠跟在後頭，紅牛封王只是時間問題。

韋斯達賓在比利時勝出今季第8個分站。（路透社）

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F1比利時站賽果：



1. 韋斯達賓／紅牛

2. 佩雷斯／紅牛

3. 陸克萊／法拉利

4. 咸美頓／平治

5. 艾朗素／阿士頓馬田

6. 羅素／平治

7. 諾里斯／麥拿侖

8. 奧干／Alpine

9. 史度爾／阿士頓馬田

10. 角田裕毅／艾法托利

