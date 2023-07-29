F1．比利時站｜「速度天堂」或再演雨戰　韋斯達賓超強優勢造最快

戰畢匈牙利站後，F1（一級方程式）今個周末來到比利時斯帕賽道，這條既有「速度天堂」之稱的賽道，同樣是一條「死亡賽道」，荷蘭小將雲賀夫在雨戰的情況下殞命。

根據天氣預測，今個比賽周末又有機會雨戰，佐治羅素表示斯帕有能見度低的問題。雖然周五（28日）的排位賽不是雨戰，但賽前落大雨，賽道同樣濕滑，幸好沒有出現嚴重意外。



比利時站排位賽前灑下大雨，其後逐漸放晴。（Getty Images）

本周末的比利時站因有衝刺賽的關係，故在周五率先上演排位賽。正如天氣預報所料，斯帕賽道（Circuit de Spa-Francorchamps）有雨，排位賽賽前曾經灑下大雨，早段賽道相當濕滑，其後漸轉天晴，也沒有嚴重意外發生。

在總成績遙遙領先的韋斯達賓，在Q3造出全場最快的1分46.168秒，比起第2位的陸克萊比快逾0.8秒，但因為更換波箱而被罰5格，陸克萊則補上，周日正賽將頭位起步。

韋斯達賓以0.8秒的優勢輕鬆取得頭位，卻因換部件而被罰5格。（Getty Images）

斯帕賽道既有「速度天堂」之稱，但危險性同樣十足，紅水彎與Raidillon複合彎（Raidillon-Eau Rouge）常被稱為世上最危險的彎位之一，F1戰車以超過300公里時速入彎，月初在歐洲區方程式錦標賽（Formula Regional European Championship，簡稱FRECA）時意外身亡的小將雲賀夫（Dilano van't Hoff），正是在這個彎道出事。

另外被群山包圍的斯帕賽道老是有雨，戰車在高速行駛時捲起水花，在車群中能見度極低，這樣惡劣的情況對尾隨的戰車十分危險。

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紅水彎—Radillon一段急速上斜再接「盲眼彎」的路段，多年來發生不少意外。（Getty Images）

F1車手協會（Grand Prix Drivers' Association）主席﹑平治車手佐治羅素（George Russell）表示斯帕賽道本身危險性不低，加上天氣問題變得更棘手，「賽車運動本身存在一定風險，而斯帕在全年賽程中較為危險的賽道，當天氣欠佳時，就會變得更有挑戰性。尤其是能見度方面，基本上是零能見度，就像在滂沱大雨下的公路駕駛，但沒有開水撥一樣，這（能見度）就是斯帕需要解決的問題。」

兩年前的比利時站，大雨令賽事不斷延後，經過接近3小時的等待後，賽會決定在安全車帶領下慢速完成兩圈，而賽道情況依然未有好轉，最終決定腰斬賽事，佐治羅素就是登上頒獎台的其中一人。

羅素坦言，若再度遇上能見度的問題，FIA需要作出果斷的決定，「車手們當然想比賽，但當你以300公里的時速作賽，你連前方50米的情況也看不見，這有機會發生嚴重意外。當賽道有20架戰車時，就有機會有危險，所以我認為FIA要更果斷，因為關乎到車手們的安全。」

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2021年的比利時站在滂沱大雨下只舉行兩圈。（資料圖片／Getty Images）

2019年的F2比利時站，當時奪去另一車手安東曉拔（Anthoine Hubert）的性命，與雲賀夫一樣，在紅水彎與Raidillon複合彎撞欄再反彈至賽道中間，被尾隨賽車攔腰撞中。曉拔的好友加斯利（Pierre Gasly），每年也到意外事發地點獻花，悼念故友。

4年又過去，即使加斯利如何深愛斯帕賽道，每次回到比利時站都有矛盾的感覺，「斯帕這條賽道充斥不同的感覺，既是其中一條我喜愛的賽道，同時有一段人生中最差的經歷，每次來到也感到十分矛盾，至今也不能忘記4年前，我父母告訴我安東遇上意外的一刻。」再有車手在斯帕殞命，加斯利特意舉辦致敬跑，周冠宇及不少工作人員亦有參加。

加斯利來到安東曉拔的出事位置，獻花悼念好友。（Getty Images）