F1比利時站．衝刺賽｜咸美頓撞穿對手車身遭罰　引冼拿名言自辯

F1（一級方程式）比利時站周六（29日）上演衝刺賽，大雨過後場濕地滑，平治的七屆冠軍咸美頓（Lewis Hamilton）與水深火熱的紅牛「二哥」佩雷斯（Sergio Perez）鬥法時，將對方的紅牛戰車撞穿一個大洞，佩雷斯終退賽收場。

咸美頓因而受罰，他賽後卻引用「車神」冼拿的名言，認為自己沒有做錯。



繼同日稍早的衝刺排位賽因大雨延遲，本已隨着順延的衝刺賽，也要再延30分鐘開賽，戰車需裝上藍圈的濕地胎隨安全車起步，最終安全車領航5個圈才離開賽道、讓比賽展開，令本身已得16圈的賽事僅餘11圈可賽，排位不理想的咸美頓（第7起步）和佩雷斯（第8起步）自然更急於追趕前車。

佩雷斯（前）追趕前車不成、反被後方的咸美頓追上，展開鬥法。（Getty Images）

在安全車離開後，半數戰車立刻入站換上綠圈的晴雨胎，佩雷斯出站後在第4位，緊隨第3的加斯利；而咸美頓則在佩雷斯之後，當時暫居第5。眾車完成入站後不久，又有艾朗素在第3圈自炒引發安全車，使車手可以作賽的時間更少。

賽事在第5圈重啟後，佩雷斯當然希望盡快解決戰車實力較次的Alpine車手加斯利，然而黃雀在後，他追趕加斯利不成，更遭咸美頓步步進逼，兩車終在第6圈短兵相接，咸美頓在14號彎內線爬頭，戰車卻轉向不足，終擦撞到在外線的佩雷斯戰車右邊側箱。

未幾，佩雷斯的戰車明顯失去速度，遭多部戰車連環爬頭，更一度衝出賽道，他亦向車隊報告「車尾沒有抓地力」，最終在第10圈退賽，從賽後發布的照片可見，佩雷斯的戰車右邊側箱出現一個大洞。

咸美頓亦被賽會判定引發撞車，遭罰5秒，本來第4名衝線的他跌落第7名，保住2分。不過，他賽後受訪時似乎不覺得自己應受罰，道：「我覺得就是比賽事件（Racing Incident），我嘗試由內線爬頭，賽道情況很難應付，我們都盡力了。」

咸美頓認為與佩雷斯的碰撞僅是「比賽事件」。（路透社）

他續道：「當然我不是有意的，只是有個空位，我就進攻了，他過14號彎時很慢，所以我進佔內線，當時已有超過半架車的長度跟他並排了，就像冼拿說的，若不向空位進攻，就不是賽車了。我也是這樣做而已。當我看重播時，就覺得是比賽事件。希望（賽會）不要令我們失去鬥車的欲望吧。」