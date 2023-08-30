沙特聯｜艾納斯四球大勝　C朗主動讓出十二碼　放棄帽子戲法機會

C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯：C羅）上場沙特聯賽連中三元，還交出1次精彩助攻，今次面對艾沙比（Al Shabab）幾乎交出同樣表現，不過這名葡萄牙球星主動放棄上演帽子戲法的機會，只為讓隊友在聯賽中「開齋」，可惜隊友「宴客」。



經歷開季兩連敗後，艾納斯在C朗、沙迪奧文尼（Sadio Mane）及波索域（Marcelo Brozović）等球星帶領下似乎有回勇跡象。由於艾沙比有球員在禁區內手球，C朗操刀中鵠，在第13分鐘為球隊先開紀錄。

第18分鐘，波索域開出角球，C朗頂入破網，但球證認為他推人犯規在先，判罰入球無效。通過慢鏡可見C朗與對手推撞的動作不算太大，對方球員跌低也是因為互相絆倒，因此C朗對入球被判無效相當不滿，攝影機捕捉到他抱怨：「總是與我作對！（Always against me!）」

此後C朗在禁區內被對手侵犯博得十二碼，他再次親自操刀射入右下角，助艾納斯領先至2：0。

上場C朗助攻文尼的後腳技驚四座，今場兩人再次合作無間。同樣是波索域先傳給C朗，後者直接一腳直線送入禁區，入楔的文尼鏟射從近柱直接破網，艾納斯在40分鐘已領先對手3球。

第62分鐘，艾沙比又有球員因禁區內手球觸犯天條，艾納斯第3次獲得十二碼，不過身為劊子手的C朗拿度主動放棄上演帽子戲法及攻入職業生涯第850球的機會，將其讓給今季在聯賽仍未「開齋」的格列比（Abdulrahman Ghareeb）。可惜這名26歲的右中場主射中柱彈出，浪費C朗一番美意。

之後C朗有一次近門抽射破網，但被判越位在先再食「詐糊」。第80分鐘這名葡萄牙球星再主導攻勢，頭鎚中楣彈出後，由艾加南（Sultan Al-Ghannam）補中，最終艾納斯以4：0大勝艾沙比，4戰兩勝兩負，在聯賽升上第6位。

今場C朗拿度無緣連續兩場上演帽子戲法及助攻的精彩表現，不過賽後仍獲Sofascore評出9.1分，為本場最高分球員。此外，他目前以5記入球暫列沙特聯射手榜榜首，2次助攻亦與其他球員並列為聯賽最多。

C朗今場梅開二度並再次為文尼送上助攻。（C朗Twitter）

值得一提的是，今場C朗射入第2球十二碼時，並沒有做出招牌的慶祝動作，而是在角球旗附近跳起了沙特阿拉伯的傳統舞蹈「Ardah dance」，不知會否引來其他球員的模仿熱潮？