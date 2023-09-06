羽毛球．中國賽｜李卓耀激戰險勝中國球手　對手奇異失誤觀眾崩潰

世界羽聯巡迴賽中國公開賽今周在常州上演，周三（6日）6名港將分別出戰4場賽事，當中李卓耀與主場球手趙俊鵬激戰73分鐘、打足三局，未料雙方全程緊咬，結局卻出人意表，令世界羽聯也在社交媒體分享影片。



中國賽為1000分級別的賽事，世界頂級球手均有參賽，在周三的男單首圈，李卓耀遇上中國球手趙俊鵬，兩人打得極為緊湊，第一局兩人早段曾打和4：4，李卓耀雖然一度開拉分差至15：10，但趙又追成17：17，李卓耀驚驗地以21：19先取一局。第二局，兩人在中段拉鋸，曾戰成13：13、14：14、15：15、16：16，今次趙俊鵬把握到關鍵分，在戰21：21「刁時」之際，連取兩分，以23：21追回一局。

趙俊鵬不敵李卓耀出局，圖為他早前出戰新加坡公開賽。（Getty Images）

進入決勝局，戰況跟第一局相約，兩人在9：9的關口角力之時，李卓耀拉開分差到15：10，趙俊鵬又再連取4分「後追」至只落後1分，打到李卓耀領先20：19、再取1分便獲勝之時，趙俊鵬連環放長短球進攻，李卓耀先在後場救球後又要回身奔到網前，飛到盡落地才成功救險，球毫不急勁由高處墜落，對趙俊鵬來說應不難化解。

然而，站在底線的趙俊鵬一開始似乎認為球會出界，一直看着球卻沒有準備擊球，未料球一直降到他腰間高度，他才猛然醒覺球將落在界內，急急揮拍，但此時已太遲，他直接將球擊落網，李卓耀因此取得這個Match Point，以21：19再取一局，2：1擊敗對手晉級至次圈，將會面對日本球手常山幹太。由於這一分相當戲劇性，世界羽聯也在社交媒體分享影片。

鏡頭立刻拉近趙俊鵬，他先是無奈地轉身、再彎腰雙手按着大腿，似乎相當失落；鏡頭又切換到看台上的觀眾，只見有人懊惱地抱頭、顯得難以置信，也有人呆滯地看着球場苦笑，似乎震驚又不解。

在香港女雙組合楊雅婷／楊霈霖周二在女雙首圈淘日本的岩永鈴／中西貴映之後，周三另一男單港將伍家朗在首圈對中國球手陸光祖，直落兩局17：21、15：21落敗出局，下周將回歸主場出戰4年來首度成功舉行的香港公開賽。同日另有兩對香港混雙組合出戰，包括李晉熙／吳芷柔及鄧俊文／謝影雪。