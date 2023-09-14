足球｜馬古尼一再成外界輿論焦點　「我能應付它，完全不用擔心」

現在每逢有哈利馬古尼上陣的比賽，他都總會成為焦點。

不論是傳失還是被扭過，抑或與隊友溝通失誤而撞成一團，都會被媒體大肆報道，網民及球迷也會不斷恥笑「又係馬古尼」。

周二（12日）晚英格蘭以3：1擊敗蘇格蘭的友誼賽，馬古尼下半場後備上陣，卻在防守對方傳中時不慎將皮球擋入己隊門中，讓他再次成為笑柄。不過他本人事後接受訪問時，表示能夠輕鬆處理這些壓力，且會繼續爭取球會上陣機會。



馬古尼再次成為笑柄，但他在擺烏龍前已被己方球迷嘲笑，英格蘭主帥修夫基賽後為此大為憤怒，認為他被對方球迷攻擊可以理解，但連英格蘭球迷、專家及球評都不支持自己人，稱這是他「長期遭荒謬對待的結果」。

以往馬古尼被球迷戲稱在國家隊與在球會是兩個人，不過最近連在國家隊也頻頻出現「蝦碌」鏡頭。（Getty Images）

為這名中堅發聲辯護的，還有當日的「受害者」門將蘭斯達爾，「他（馬古尼）在國家隊的表現可稱得上出色，這也是他被選中及安排出場的原因。」

「他出場的這45分鐘，我認為他踢得不錯，為我們保持着控球權，然後不幸地入了一記烏龍球，於是人們便開始討論他，我覺得這是不必要的。」這名阿仙奴門將續說道。「大家會說他後備上陣後便擺烏龍，如果馬古尼心中有什麼自我懷疑的話，我希望他能嘗試消除掉。」

蘭斯達爾亦為馬古尼鳴不平。（Getty Images）

蘭斯達爾認為那一記傳中，馬古尼在10次中有8次都能將它處理成角球，又或是將其解圍，「他每一次觸球時，現場球迷都會起哄並發出噪音，不過馬古尼處理得非常好，他傳出很多出色的傳球。」

馬古尼：完全不用擔心我

近年頻繁成為媒體及球迷焦點，這次作客蘇格蘭的友誼賽中馬古尼更經常被對手送上掌聲嘲諷，他對此表示毫不意外：「我不會說自己是一個與壓力鬥爭的人，因為已經這樣很多年了。我在曼聯擔任隊長接近4年，為此你要承擔很大的責任，隨之而來的一切亦有好有壞。」

馬古尼表示他能承受壓力，完全不用擔心。（Getty Images）

「我不會說對此已經習以為常，但我能應付它。這能讓壓力聚集在我身上，從而使隊友踢得更輕鬆，也能使他們表現得更出色。」馬古尼說道，「我知道蘇格蘭的球迷對我們充滿敵意，在下半場我承受了大部分，不過我很樂意這樣，完全不用擔心。」

國家隊比賽完結後，這名中堅將注意力放回曼聯，「當開季至今的4場比賽都沒能正選上陣，我便知道事情會接踵而來。上季我在國家隊表現十分出色，在球會我希望能上陣踢波。」

馬古尼季前被取消曼聯隊長身份，今季4場比賽亦只有1次後備上陣機會。（Getty Images）

馬古尼表示聯賽開季前四個星期過得十分困難，「因為每個星期只有1場比賽，領隊並沒有選擇我，不過之後我們還有很多場比賽，我肯定我會有很多上陣機會。」

曼聯下場比賽將為周六（16日）晚上10時面對白禮頓，目前紅魔鬼4戰2勝2負，排在聯賽第11位。