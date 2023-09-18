桌球．上海大師賽｜奧蘇利雲激戰20局挫比素　復仇成功第5度封王

上海桌球大師賽，「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）以11：9擊敗「比利時子彈」比素（Luca Brecel），第5度在這項賽事封王，同時締個人上海大師賽4連勝。

這名47歲的英格蘭球手賽後大讚比素表現出色，同時表示覺得自己仍很年輕，更笑稱運氣好得「名字好像就註定刻在獎盃上一樣」。



今場比賽是雙方第7次交手，此前奧蘇以4勝2負佔上風，不過對上一次便是今年4月的世錦賽八強，當時奧蘇利雲在領先的情況下，被比素連贏7局反勝淘汰，無緣「冧莊」世界冠軍之餘，也失去超越「桌球皇帝」亨特利（Stephen Hendry）成為贏得最多次世界冠軍的機會，因此今次決賽戰勝比素，雖然賽事重要性相差甚遠，但亦可說是報了一箭之仇。

奧蘇利雲（右）今年世錦賽八強曾不敵比素。（奧蘇利雲Twitter）

這場決賽「火箭」並非贏得一帆風順，他早段曾落後3：4，之後再激戰至7：7平手，拉開至10：7「叫糊」後又被連追兩局，最後才驚險地以11：9擊敗比素奪冠。奧蘇利雲與比素兩名球手都以主攻著稱，惟「火箭」今場前15局一直未能破百，比素則是在第2局便打出一棒134分，不過奧蘇戰至第16局打出一「Cue」143分，錄本屆賽事最高分紀錄。

奧蘇利雲直至第16局才破百，卻打出本屆賽事最高的一「Cue」143分。（Getty Images）

賽後奧蘇利雲承認自己表現不算出色：「我的表現遠低於水平，不過必要時我打得不錯。這場我打得不是很準，整場比賽我都有點掙扎。」他又大讚對手比素：「我對比素的出色表現毫不驚訝，他能成為世界冠軍也不令人意外。他今場和世錦賽時的表現都很好，比素作為一名球手進步了很多，我希望我是他職業生涯中的其中一頁，他很年輕，還有很多年可以打。」

內地媒體網易報道，現年47歲的「火箭」受訪時表示覺得自己仍很年輕，「說到年齡，我不會覺得這是一個問題，我現在還覺得自己很年輕，狀態也很好。當然我好像需要去配眼鏡，但是也不會覺得這是一個問題。」

奧蘇利雲受訪時表示覺得自己仍很年輕。（奧蘇利雲Twitter）

上海桌球大師賽從2007年開始舉辦，在2020至2022年因疫情停辦，「火箭」2009年首次奪冠，隨後在2017年開始連贏3屆，算上今次已是在這項賽事連奪4次冠軍。提到第5度在上海封王，奧蘇利雲開玩笑地稱十分幸運，「比賽中我不能期望自己一直處於最好的狀態，但這次在上海的賽事我感覺自己很幸運，幸運女神一直在眷顧我，我的名字好像註定要刻在獎杯上一樣。」

奧蘇利雲今場一「Cue」143片段：