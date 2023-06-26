桌球假波案｜梁文博發信致歉　認賭波但從未獲利　稱因沉默受冤屈

10名中國球手涉案的桌球假波案，轟動球壇，趙心童﹑顏丙濤等球手亦先後發文致歉。被視為幕後主腦的梁文博，日前終於打破沉默，首度發信回應假波案，直言自己從未打過假波，並指有人有默契地將罪名指向他。



梁文博被重罰終生停賽。（資料圖片／Getty Images）

多達10名中國桌球手涉案的桌球假波案，是史上規模最大的一次，被視為幕後主腦的梁文博，一直未見蹤影，直至日前終於打破沉默回應事件。

梁文博先承認因為疏於自律，過去數個球季也有投注桌球賽事，雖然其中未有獲利，但早已違反了球員的守則，故此他接受世界職業桌球聯會（WPBSA）及中國台球協會的處罰。同時，他向廣大球迷及親友致歉，白費了中國台球協會及師長們一路上的支持，更有違20多年前踏入桌球界時的初心。

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梁文博在信中為自己的行為道歉。（資料圖片／Getty Images）

梁文博一直沒有參與WPBSA的調查，這名36歲的中國球手就此道歉，「一系列事件發生以來，我一意孤行未曾對有關調查給予任何回應，還十分幼稚地與WPBSA鬥氣，語言不通嫌麻煩拒絕溝通，嚴重耽誤調查的進度及結果。」

「從疫情開始，我在英國接觸了不些不該接觸的人，加上自己沒有控制好自己，為這一系列事件打下了不良基礎。我悔恨在心，非常痛恨自己接二連二的愚蠢行為。不過，本人從持杆至今未曾打過假球。」

梁文博聲稱沒有打過假波。（資料圖片／Getty Images）

梁文博認錯及道歉後，開始為自己平反，除了聲稱沒有打過假波外，他更指自己的沉默被居心叵測的人乘虛而入，導致調查結果充滿「莫須有」，並指「具體（事實）是什麼情況相信圈內人和當事人個個都清楚」，表示自己含冤受屈。

「那些別有用心的人有默契地以片面之詞，把『誘導或脅迫其他球員操縱賽果』﹑『威脅球員抗拒調查』之類的罪名硬扣在我身上，並成功蒙蔽了調查及執法者的眼睛。我非常後悔沒有主動配合調查，早點給出正面回應，如果那些指鹿為馬的人能夠減低刑期，還能夠重返賽場，到時真的要放炮仗慶祝。」梁文博最終以「人在做天在看，做人都要有良心」為作結。

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梁文博在信中不忘為自己平反，直言有人利用他的沉默。（資料圖片／Getty Images）

梁文博被WPBSA與中國台球協會重罰終身禁賽，WPBSA的紀律委員會發表了一份長達58頁的調查報告，直斥梁文博行為特別可恥，向年輕球手施壓，毫不猶疑地判他終身停賽。報告更披露多宗與梁文博相關的案件，他游說多位中國球手操縱賽果，包括以5萬人民幣威逼利誘常冰玉打假波，但常冰玉從沒有收到這筆錢。他還威脅常冰玉刪除手機短訊，並要求他拒絕與WPBSA的調查合作。