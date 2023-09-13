體育熱話｜奧蘇利雲稱桌球缺乏主宰級球手　「我們需要韋斯達賓」

上海桌球大師賽次圈，「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）以6：3擊敗「機師」卡達（Ali Carter），下輪八強戰將會硬碰老對手希堅斯（John Higgins）。

賽後的記者會上，奧蘇再次語出驚人，他表示目前桌球界有很多天賦橫溢的球手，但新世代球手之中沒有任何一人特別突出，認為需要有一名像韋斯達賓（Max Verstappen）般能夠主宰這項運動、贏盡一切的選手以吸引觀眾。



Eurosport報道，奧蘇利雲在記者提問下排出他心目中史上五名最佳桌球手：「第一名，亨特利（Stephen Hendry）、第二名，戴維斯（Steve Davis）、第三名，祖戴維斯（Joe Davis）、第四名，里爾頓（Ray Reardon）、第五名，希堅斯。」

儘管目前排名世界第一，亦與「桌球皇帝」亨特利並列為拿過最多次世界冠軍的球手，不過他將下場碰面的老對手希堅斯放在名單之內，沒有把自己的名字列入其中。隨後他再被問到目前年輕球手的情況時，則表示時下有很多具有天賦的球手，卻沒有任何一人特別突出。

奧蘇利雲認為目前桌球界缺乏一名具主宰力的球手。（WST Twitter）

「當亨特利和戴維斯在役時，他們比同時期任何對手都要出色」，奧蘇利雲續說道：「以前很容易便能選出最出色的球手，現在可能會有5個、10個、15個都很好的球手。」

他進一步解釋，認為每項運動都需要有一名具統治地位的選手，「每個人都希望看到他輸，但目前來說沒有一名球員真正主宰着（桌球）。」他稱讚馬頓斯（Ben Mertens）、比素（Luca Brecel）、斯佳輝等球手表現出色，並期望看到他們其中一人能到達主宰級別。

亨特利曾拿下7屆世界冠軍，有「桌球皇帝」的美譽。（Getty Images）

奧蘇利雲認為，每項運動都需要一個像韋斯達賓這樣的人，「觀眾會想看『他今天會輸嗎？』觀眾會想看到一個真正主宰該項運動的人，然後看看會不會有人來擊敗他。桌球正需要這樣的人。」

奧蘇利雲沒有說出來，其實他本人正是亨特利之後，主宰桌球多年的那一位，他的個人魅力驚人，將桌球運動在全球各地帶至新高度，不過他已經47歲了，奧蘇的憂慮很可能是擔心他和希堅斯一代退下來後，運動的未來發展。

韋斯達賓今年打破F1歷史個人及車隊的最長連勝紀錄。（Getty Images）

運動被主宰孰好孰壞？

有留意F1比賽的話，相信都會知道韋斯達賓今年的表現完全能用「統治」及「主宰」來形容。他近年不斷改寫F1紀錄，更在今月初打破最長連勝紀錄，不少網民認為今年的F1比賽已經毫無懸念——很多人認為韋斯達賓的主宰力讓這項運動變得無趣。

業界對此意見不一，西班牙老將艾朗素（Fernando Alonso）是今季排名最高的非紅牛隊車手，他在接受RacingNews365訪問時，認為韋斯達賓的存在是各車手及車隊進步的動力：「有時候我們能達到那個水平，不過有時候我認為車隊也會難以讓車輛發揮出100%的實力，包括戰略、入站等。我能感覺到與車輛連成一體，所以當我駕駛時，能感到我與它發揮出更好的實力。我認為韋斯達賓比我更頻繁地做到這一點，他每個周末都能做到這樣，那正是我們在未來需要做到的事情。」

艾朗素認為韋斯達賓是各車手及車隊進步的動力。（Getty Images）

韋斯達賓的主宰級表現，亦助紅牛車隊打破紀錄取得跨季15連勝，這項紀錄目前仍在持續。麥拿侖車隊行政總裁布朗（Zak Brown）接受ESPN訪問時表示，紅牛和韋斯達賓正在「殺死」所有人，「這兩者的結合令他們不可擊敗，因為他們完全不會犯錯。」

布朗續說：「如果你將韋斯達賓排除在外，讓今年每場比賽的第二名取勝，那將是一屆非常有競爭力、令人感到興奮的賽事。這將會有五支車隊在今年獲得分站冠軍，我認為我們需要盡快追上紅牛，才能讓F1達到這樣的狀態。」

縱使如此，布朗不認為韋斯達賓的壟斷會讓F1魅力減退，趕走大量車迷，「我覺得我們在其他運動也看到過，老虎活士（Tiger Woods）曾贏下每一場比賽，收視率從未曾如此高，因為觀眾都渴望看到一名運動員站在那個項目的巔峰。」

布朗認為紅牛和韋斯達賓的結合正在「殺死」所有人，但他不認為這會令F1的魅力減退。（Getty images）

一項運動如果被某名運動員或隊伍主宰究竟孰好孰壞？這當然是一個主觀的問題，如果以大家較為熟悉的運動作例子，足球曾經有被稱為「地上最強」的巴塞隆拿，在他們巔峰的時期幾乎無人能敵，確實有時候球迷會認為比賽缺乏懸念，但在歐聯這種高水平賽事上，亦會出現奧蘇口中那種「期待看到他們被擊敗」的畫面；籃球曾經有米高佐敦（Michael Jordan）帶領公牛，拿下史無前例的兩次三連霸，至今卻仍為球迷津津樂道；再直接一點的短跑領域，不知道大家覺得保特（Usain Bolt）退役後，100米及200米的賽事對比以前吸引力是高了還是低了？