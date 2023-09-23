杭州亞運｜港隊重劍男將陣前因病入院　總教練：需換人但影響不大

香港劍擊總會日前在社交網站上公布杭州亞運參賽名單，當中男子重劍隊陣容有變，由劉昊峯取代周澤軒出戰團體賽。香港劍擊隊總教練鄭兆康確認消息，並指相信對男重沒有太大影響。



為香港劍擊隊「打頭陣」周日（24日）上陣的男子花劍隊及女子重劍隊周四率先出發，而其餘劍手則在周五（22日）抵達杭州，但男子重劍只得何瑋桁、吳浩天及方凱申三人隨隊，獨欠原定出賽的周澤軒，其後香港劍總透過社交網過發布更新的亞運名單，周澤軒的位置由香港排名第5的劉昊峯替補。

周澤軒因健康問題而退隊。（香港劍擊總會提供）

香港排名第5的劉昊峯將取代周澤軒出戰亞運。（資料圖片／葉詩敏攝）

劍擊港隊今早續在杭州電子科技大學體育館訓練，明日出戰個人賽的江旻憓及佘繕妡亦進行輕量訓練，男子花劍的蔡俊彥則與教練進行單對單訓練，而其餘三位男花劍手張家朗、崔浩然和楊子加並無訓練安排，因而不在場。

劍擊港隊在杭州操練。（趙子晉攝）

操練結束後，香港劍擊隊總教練鄭兆康受訪時透露，周澤軒亞運前因病入院，故未克出戰今屆亞運，需臨陣換人，「醫生至今未有診斷，他（周澤軒）現時的狀態不適合離開醫院，所以才作出換人的決定。劉昊峯已確認出戰團體賽，將在明天（24日）抵達杭州。」

縱然男重團體陣容臨時有變動，「康教練」對此不太擔心，「男重各個劍手的水平都十分接近，加上他們的團隊精神十分好，相信派誰上陣的問題都不大。」杭州亞運劍擊項目將在明日開鑼，先上演男子花劍及女子重劍個人賽；而男子重劍團體賽事將在下周五（29日）舉行。