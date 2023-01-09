美國學界體操女神太吸引　男粉絲「餓狼式」恐怖追星騷擾其他選手

美國學界「體操女神」鄧尼（Olivia Dunne）才貌雙全，不止成為最多人追隨的NCAA運動員，還吸引大量粉絲到場看她比賽。

可是日前一場體操比賽發生醜陋一幕——即使鄧尼不在出場陣容，她的粉絲依然熱情高舉寫上她小名Livvy的紙牌，一班清一色男粉絲在場外集結，每當有人行便大叫「Livvy、Livvy」、「我們想要她」，有位參賽選手母親稱，與女兒和隊友前往取車時被一班人包圍，貼向女孩們面龐稱：「你們不是Livvy，但你也可以是她，我們能否合照。」



美國學界「體操女神」鄧尼（Olivia Dunne）才貌雙全，不止成為最多人追隨的NCAA運動員，還吸引大量粉絲到場看她比賽。（Instagram）

說的是NCAA猶他大學對路易斯安那州立大學（LSU）美國時間上周五舉行的體操賽事，身為LSU王牌選手的鄧尼，並不在今仗出場陣容，這班男粉絲並無理會，照樣入場打氣，全場高呼她的名字，最恐怖的是，他們騷擾到其他選手，明知對方並非鄧尼，依然向她們大叫：「Livvy、Livvy」、「我們想要她」。

一班男粉絲啟動「餓狼模式」，令一眾女選手花容失色。（Twitter）

主隊猶他大學以197.275：196.775勝出比賽，賽後一大群鄧尼男粉絲在場館外聚集，等候鄧尼。擔任評述員的2008年奧運體操團體賽女子銀牌得主Sam Peszek分享一段影片可見，這班男粉絲彷彿啟動「餓狼模式」，大聲叫喊之餘甚至伸手作勢抓人，她在帖文稱：「這真是很恐怖、令人不安和難堪。我為他們感到尷尬……」

為美國出戰1984奧運的兩面獎牌得主Kathy Johnson Clarke回應說：「Sam，我正正在你身後，他們向着我大叫：『你是否Livvy的母親？你是否Livvy的母親？』非常令人困擾，真是很令人毛骨悚然。」

他們不止有眼不識兩位體操界昔日名將，以及言語騷擾對方，還作作出進一步滋擾行為——其中一位猶他大學選手Jillian Hoffman母親Jennifer賽後在網上分享，「當我們前往取車時，一群人湧向我女兒和她隊友身邊。他們實際上在她們臉上說：你不是Livvy但你也可以是，我們可否合照。又說我女兒是Livvy 2.0。他們非常粗魯而且毫不尊重。」

美國學界「體操女神」鄧尼：

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為避開這群男孩，LSU甚至要將隊巴駕向另一位置，到一個前方有警察站崗的地方，以防他們湧上隊巴。

事件在網上掀起熱話，迷倒這票男生的鄧尼，終在美國時間周日下午發文，希望糾正支持者的行為：「我一直感謝和愛護你們給予的支持，但當你們前往觀看比賽，我想懇請你們尊重其他參賽體操選手以及體操界社群，我們只是在做自己的工作。」

鄧尼在Twitter發文希望糾正支持者的行為。（Twitter）

20歲的鄧尼樣子標緻，是NCAA最著名運動員之一，這位美國學界明星體操選手，實力不俗，才貌雙全的她在Instagram擁有270萬追隨者，TikTok更有660萬粉絲，在美國學界女運動員收入排名三甲之內。

她很擅長玩社交媒體，平台上除分享比賽、訓練照片和影片外，很多時會大方分享性感照。鄧尼魅力驚人，吸引大量本身並非體操愛好者「入坑」，令這項運動愈來愈受歡迎，不過她的部分支持者追星方式實在太瘋狂，引發今次爭議事件。