F1．荷蘭站︱紅牛韋斯達賓連勝9站平紀錄　陸克萊又黑氣纏身

F1荷蘭站，紅牛車手韋斯達賓（Max Verstappen）主場出戰，他克服早段雨勢、紅旗及尾段一場大雨，混亂中再度封王，追平連續9個分站獲勝的紀錄，今季已累積11場勝仗，車手榜優勢拉開至138分。



紅牛車手韋斯達賓（Max Verstappen）荷蘭主場出戰封王，追平連續9個分站獲勝的紀錄。（Getty Images）

受賽前的一場雨影響，「韋少」開賽後跌落第二位，跟隨隊友佩雷斯（Sergio Perez）之後，直到第13圈才重返第一位。最後8圈賽事的一場豪雨，賽會出示紅旗，比賽暫停45分鐘，不過種種紛擾均未太影響到韋斯達賓。

紅牛未能包辦今站冠亞，Aston Martin車手艾朗素（Fernando Alonso）再有出色表現，這位老將趁佩雷斯換胎時搶上次席。佩雷斯以第三名過終點，不過他在進入維修站時超速被罰，Alpine車手加斯利（Pierre Gasly）升上第三位，佩雷斯被降至第四。

陸克萊在荷蘭站難逃退賽厄運。（路透社）

法拉利與陸克萊再遇災難一周

法拉利車手陸克萊度過災難一周，繼排位賽Q3炒車，僅以第9位起步，正賽早段與麥拿侖的皮阿斯特利碰撞後前翼受損，當他進入維修站時，車隊未準備好輪胎，令意外「災情」進一步惡化。

陸克萊不止遲遲追不上前列，戰車不聽使喚，甚至被首次落場的艾法托利新人車手羅臣（Liam Lawson）超越，至第42圈終要退賽。法拉利另一車手辛斯力拼前列車手，以第五位完賽。

艾法托利車手列卡度排位賽受傷，車隊唯有動用今季第4名車手出戰，由後備車手羅臣代為披甲，這名新西蘭小將過往亦曾出戰F2及F3等賽事，成為史上第10名在F1登場的新西蘭車手，他以第13位完成今站賽事。

F1 荷蘭站賽果：



1. 韋斯達賓／紅牛

2. 艾朗素／阿士頓馬田

3. 加斯利／Alpine

4. 佩雷斯／紅牛

5. 辛斯／法拉利

6. 咸美頓／平治

7. 諾里斯／麥拿侖

8. 艾邦／威廉士

9. 皮阿斯特利／麥拿侖

10. 奧干／Alpine

