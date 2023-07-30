F1比利時站．衝刺賽｜加斯利爆冷奪季軍　賽後無線電高呼亡友名字

F1比利時站衝刺賽，出現驚喜賽果，雖然冠軍還是落在韋斯達賓手上，但上季車手市場的兩大關鍵人物——天才新秀皮亞斯特利（Oscar Piastri）和Alpine的加斯利（Pierre Gasly）也進佔三甲，當中加斯利更將佳績獻給4年前在這條斯帕賽道意外離世的摯友。



F1首度在比利時站舉行衝刺賽，周六先戰「衝刺排位賽」，賽事因大雨延遲，賽道情況持續多變之下，也有出人意料的賽果——雖然韋斯達賓一如所料排頭位，但麥拿侖的天才新秀皮亞斯特利（Oscar Piastri）僅以0.011秒之差落敗，排在第二位，取得生涯第一次在F1的頭排起步，也擊敗排第5位的隊友諾里斯；第3和第4位都由法拉利包辦，分別是辛斯和陸克萊，第6位則是Alpine的加斯利。

皮亞斯特利本來是Alpnie青訓，Alpine想以他接替離隊的艾朗素，但他與麥拿侖簽下合約，引發一場混亂。（Getty Images）

不過這個排位，在同晚上演的衝刺賽很快便遭打亂，賽前下起大雨令比賽需延遲30分鐘，雖然開賽前已停雨，但由於賽道相當濕滑，賽車行駛時會濺起大量水花，能見度甚低，賽事要在安全車帶領、戰車裝上雨胎下展開。由於安全車最終帶領5圈之多，令賽事僅餘11圈，而且在安全車領航之時，賽道開始變乾，安全車一離開，半數戰車立刻衝入維修站換上晴雨胎，令排名「大兜亂」。

由於帶頭的韋斯達賓選擇一圈後才入站換胎，令本身排第2、先入站的皮亞斯特利一度領先。然而，皮亞斯特利的麥拿侖戰車在更新後雖然戰力急升，仍遠不及紅牛的RB19，「韋少」很快便重奪領先之位，揚長而去，再奪一冠；而皮亞斯特利一直守住第2名，取得今年升上F1作賽以來的最佳成績。

韋斯達賓（左二）無懸念奪冠，新秀皮亞斯特利（左一）獲亞軍，加斯利（左三）奪季。（路透社）

至受惠於早入站、由第6位升上第3位的加斯利，初段一直遭後方佩雷斯駕駛的紅牛追趕，但佩雷斯未能追上他之餘，更與咸美頓鬥車時碰撞，最終退賽收場；而咸美頓也曾經奮力追趕加斯利，卻始終未能越雷池，而且他因與佩雷斯碰撞遭加罰5秒，因而跌到第7位，加斯利則順利守住第3名完成賽事。

雖然衝刺賽沒有頒獎台環節，得分也遠不及正賽，但加斯利仍然表現得相當興奮，並在賽後的無線電中大叫：「這是獻給安東（Anthoine）的！」

在2019年比利時站F2賽事離世的安東曉拔（右）。（Getty Images）

他所指的安東，是2019年F2比利時站，在此賽道意外離世的年輕車手安東曉拔（Anthoine Hubert），也是加斯利兒時的摯友，兩人當年參加了法國賽車協會的訓練計劃，長年在寄宿學校做室友、也一起訓練及到世界各地比賽，彼此視對方為兄弟。

2005年，加斯利（左一）和現時的隊友奧干（中）與安東曉拔（左三）在一場小型賽車賽事一同站上頒獎台。（Twitter）

加斯利曾在訪問中提及，4年前失去安東曉拔那天是他人生最黑暗的一天，當日兩人身處同一賽道，他完成了F1的排位賽後，目睹緊接的F2賽事發生嚴重意外，但因為要參加車隊會議無睱細想，卻在會議後得知意外中有車手離世，且正是曉拔。

安東曉拔離世之時，圍場氣氛一片哀慟。（Getty Images）

就在曉拔離世前兩周，加斯利才遭紅牛車隊「降班」回到紅牛二隊，當時的沉重打擊之中，正是曉拔向他發一句短訊鼓勵：「去證明他們是錯的（Prove them wrong.）」，未料他遭降班後首戰，曉拔便同場身故。

加斯利稱，曉拔之死令他足足有一年都只沉迷不斷訓練、改善表現，直至曉拔離世一周年，「才終於打開面罩，重新看看自己周邊的世界。」期間，他曾3次登上頒獎台，包括2020年的意大利站分站冠軍，並承諾往後會「帶着他的夢想一起走下去」。

F1．人物誌｜加斯利峰迴路轉下投Alpine 卻是兩段友誼引領的命運

加斯利每年比利時站都到曉拔身故之處獻花。（Getty Images）

每一年的比利時站，都會出現加斯利在曉拔身亡處獻花的畫面，來到今年，他除了獻花、留下一張寫上「我會證明他們是錯的」的字條之外，更舉辦了跑步活動，號召不同級別賽事的車手及工作人員參加，一同紀念曉拔及今年稍早前在同一處意外離世的荷蘭車手雲迪賀夫。值得一提的是，安東曉拔離世時，正是Alpine前身雷諾車隊的青訓車手，加斯利今年轉投Alpine，也有繼承好友遺志的意味。

加斯利同時提到，這個第3名對車隊也別具意義——Alpine上半季無論表現或運氣都相當不佳，最近連續兩場都兩部戰車未能完賽，車隊CEO Laurent Rossi早前被炒，來到今周，領隊Otmar Szafnauer、體育總監Alan Permane及首席技術主任Pat Fry均離任，「大地震」之下，加斯利今場的成績，無疑能振奮士氣。

加斯利的衝刺賽季軍對於「大地震」的Alpine來說意義也重大。（Getty Images）

值得一提的是，今站造出驚喜成績的加斯利和皮亞斯特利，都是上季車手轉會市場鬧劇的主角：皮亞斯特利曾是Alpine的青訓車手，去年季中，時任Alpine車手艾朗素突然宣布今季轉投阿士東馬田，Alpine原本想以皮亞斯特利接手，未料這位連贏F3及F2的天才車手，原來已與麥拿侖簽約，今季取代列卡度出戰。連失兩名車手的Alpine因此急需覓新人選，最終向紅牛買斷本來效力艾法托利的加斯利合約，形成今季的局面。