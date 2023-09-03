F1．意大利站｜韋斯達賓法拉利主場創連勝紀錄　車迷：請你別再贏

F1（一級方程式）意大利蒙札站雖然是老牌車隊法拉利的主場，但即使兩車在排位賽表現突出，仍然未能阻止紅牛車隊的韋斯達賓（Max Verstappen），這位荷蘭車手不僅繼續向車手世界冠軍三連霸進發，更獲得個人連續第10站分站連勝，刷新紀錄。



正賽在準備圈已有意外，艾法托利的角田裕毅戰車突然死火，令賽事未能按時開賽，最終延遲20分鐘展開，而角田也無奈退賽。

角田裕毅的AT04在熱身圈死火，被吊車吊走。（路透社）

角田裕毅一臉無奈。（路透社）

賽事早段的鬥法焦點，當然落在頭位起步的辛斯和第二起步的韋斯達賓身上，辛斯起步時成功保住領先，「韋少」隨即多次嘗試爬頭無果，多番鬥法後，這位衛冕車手終在第15圈一次激烈的交鋒後搶佔領先，三圈便拉開3秒差距，揚長而去。他很快便消失在直播鏡頭，最終順利獲得第10場連勝，刷新F1最長分站連勝的世界紀錄，舊紀錄（9站連勝）本由他及四屆冠軍華迪爾保持。

韋斯達賓再一次完勝對手，更刷新連勝世界紀錄。（Getty Images）

有車迷舉起紙牌，「要求」韋斯達賓不要再贏車。（Getty Images）

另一焦點鬥法在第4起步的羅素和第5的佩雷斯身上，佩雷斯駕駛性能優越的RB19向羅素的平治W14步步進逼，更一度跑出賽道外，幾經辛苦才超越對方，升上第四位，他在後段再一次扭盡六壬，終超越兩架法拉利，最終獲得亞軍，盡了二號車手的本份。

極力保住最後一個頒獎台位置的辛斯，末段連番跟跑在第四位的隊友陸克萊惡鬥，兩架「躍馬」多次幾乎相撞，即使車隊最尾二一圈向陸克萊下令要「安全完賽」，但他仍繼續勇悍地進攻，惟辛斯始終防守出色，保住季軍，陸克萊則只獲「梗頸四」。

兩架法拉利多次纏鬥，令戰況更緊張。（Getty Images）

咸美頓在末段跟麥拿侖的皮亞斯特利纏鬥時，雖然已有半架車超越對方，但尾胎撞上這位澳洲小將的前翼，皮亞斯特利的前翼損壞，需入站換上新部件，結果跌出得分區外，最終獲得最快圈速也無用。咸美頓因而被罰5秒，但他立刻加速連環爬頭，被他擊敗的包括駕駛擁有最強直路速度的威廉士戰車的艾邦，更成功與艾邦拉開6秒差距，最終以第6名、在隊友羅素身後完成賽事。