菲律賓鳥人再創佳績　蔡華強撐竿跳兩破亞運紀錄為國奪今屆首金

杭州亞運來到第7個比賽日，菲律賓尚未獲得金牌。他們將希望寄托在撐竿跳選手蔡華強（Ernest John Obiena）身上。

這位應屆世錦賽銀牌得主不負眾望，兩度打破亞運紀錄之下，輕鬆贏得這面金牌，他在半空中已興奮得激情大叫。



杭州亞運．田徑︱蔡華強（Ernest John Obiena）撐竿跳封王，為菲律賓奪今屆亞運首金。（路透社）

瑞典撐竿跳男神杜普蘭蒂斯（Mondo Duplantis）七度刷新世界紀錄，近年基本上「壟斷」這個項目大賽冠軍，在他的身後，菲律賓選手蔡華強一路默默耕耘，由東京奧運決賽的第11名，持續進步，他在今年8月世界田徑錦標賽，繼今年6月的Sparebanken Vest Bergen Jump Challenge後，再次跳出6米，平了自己保持的亞洲紀錄，也突破去年世錦賽季軍的戰績，奪得銀牌。今年9月田徑鑽石聯賽年終總決賽，杜普蘭蒂斯以6.23米第七度刷新世績，蔡華強以5.82米獲得亞軍。

蔡華強在世界賽僅在杜普蘭蒂斯一人之後，參加亞運會自然成為金牌大熱門。他在5.55米才起跳，是決賽12位選手之中起跳點最高的一位。亞運紀錄5.7米由日本選手山本聖途在2018雅加達亞運創下，這位上屆金牌得主今屆卻在4.8米三次試跳失敗，未能衛冕兼沒有成績。

杭州亞運．田徑︱蔡華強（Ernest John Obiena）撐竿跳封王，賽後持菲律賓國旗慶祝。（路透社）

蔡華強第二次跳已提升至超越亞運紀錄的5.75米，他首跳失敗，第二次試跳成功，刷新亞運紀錄。由於當時沒有其他選手能達到此高度，蔡華強已篤定奪金。他之後在5.9米一躍而過，再度打破亞運紀錄。

他之後繼續挑戰自己，可惜6.02米三次試跳失敗，未能突破個人最佳成績。不過他成功為菲律賓在今屆賽事「開齋」，贏得首面金牌，足已升級為國家英雄。

蔡華強今年8月世錦賽獲銀牌。（路透社）

蔡華強8歲開始接觸各種田徑項目，但一直專注於跨欄，直到高中才開始專攻撐竿跳。在菲律賓，撐竿跳並非熱門項目，蔡華強也說得上從歐洲起飛的；但他之所以能夠遠赴歐洲，全因前世界紀錄保持者、「鳥人」布卡當年到訪菲律賓，蔡華強作為「小粉絲」索取簽名，卻因此得到布卡青睞，到了意大利跟隨布卡從前的教練。

只練了三個月，那些年才18歲的蔡華強，以5.01米一舉打破塵封22年的全國紀錄，更於2014年內將紀錄推高至5.21米；翌年的東南亞運動會，他以5.25米摘得一面銀牌。

蔡華強與瑞典撐竿跳男神杜普蘭蒂斯。（Getty Images）

正式揚名於世界舞台，該是2019年世界大學生運動會一役，當時蔡華強的成績已達5.76米，距離昔日僅僅跳過5米的「小粉絲」日子，才短短3年。之後他更達到標準，取得東京奧運入場券，然而他在奧運決賽三次試跳皆未越過5.80米，只能以5.70米名列第11。

回想疫情亂流那幾年，蔡華強因為各地封關，長時間留在意大利訓練，就連聖誕節都無法回國與家人共渡佳節（編按：菲律賓是世界第三大天主教國家，聖誕節慶活動可長達四個月）。幸好，異鄉人在彼邦的日子沒有白費，蔡華強失意於東京奧運後，同年9月在奧地利一場國際賽跳出5.93米，打破亞洲紀錄，也是個人最佳戰績；翌年的世界錦標賽，更把紀錄推前至5.94米，奪得銅牌，成為史上首個奪得田徑世錦賽獎牌的菲律賓選手。

故事書寫至此，蔡華強已然壟斷亞洲撐竿跳，等待他的下一個目標，當然是6米這個里程碑。史上首個跳入6米大關的人類，正是蔡華強的兒時偶像布卡；而蔡華強奪得銅牌那場2022年世錦賽，杜普蘭蒂斯同場以6.21米打破世界紀錄。

2023年世錦賽，蔡華強繼早前的Sparebanken Vest Bergen Jump Challenge後，在布達佩斯再次跳出6米，世錦賽成績也比去年微升一級，銅牌變銀牌。今屆亞運會，他再次嘗試挑戰6米大關，可惜越不過6.02米，未能刷新個人最佳，他仍以5.9米兩破亞運紀錄強勢封王，成績較銀牌得主足足相差25cm之多，經此一役，他的名字肯定更為人認識。