杭州亞運．足球｜認識香港隊的對手日本　不是最強陣容仍難應付

香港足球代表隊在杭州亞運四強賽，將與日本隊爭入金牌戰。到底這支日本隊有什麼球員？本文為大家簡介。



亞運足球賽本身有限年齡限制（今屆為24歲或以下），而且並非國際足協賽事、也不是在國際賽期內舉行，球會沒有義務「放人」，眾代表隊自然難以派出最強陣容。

日本代表隊也一樣，今次的陣容以U22球員為主，同時也不是U22中最強的陣容，跟9月初出戰U23亞洲盃外圍賽的強陣完全不同，例如門將位置就沒有在比甲落班的鈴木彩艷、在蘇超落班的中場小田裕太郎、丹麥超邦比中場鈴木唯人、德乙杜塞爾多夫的內野貴史等等，全部不在陣中。

杭州亞運的日本足球代表隊陣容。（杭州亞運）

日本U24球員名單：

門將：藤田和輝（栃木SC）、小畑裕馬（仙台維加泰）、山田大樹（岡山綠雉）



後衛：山﨑大地（廣島三箭）、奧田勇斗（桃山學院大學）、今野息吹（法政大學）、馬場晴也（北海道札幌岡薩多）、吉田真那斗（鹿屋體育大學）、關根大輝（拓殖大學）、根本健太（流通經濟大學）



中場：松村優太（鹿島鹿角）、松岡大起（路禾利桑天奴）、佐藤惠允（雲達不來梅）、重見柾斗（福岡大學）、谷內田哲平（京都不死鳥）、山內翔（筑波大學）、西川潤（鳥栖砂岩）、小見洋太（新潟天鵝）、角昂志郎（筑波大學）、日野翔太（拓殖大學）



前鋒：木村勇大（金澤薩維根）、内野航太郎（筑波大學）



從名單可見，有9人是代表大學足球隊出戰大學聯賽，有球迷或會覺得日本隊只派出「學界球員」，但其實這與日本足球的體制有關——高中和大學足球本來就是通往職業球員之路的其中一部份，高水平賽事如關東大學聯賽，即使去到第二級別，也會有不少日職球會的「特別指定選手」。

杭州亞運．足球｜香港隊4強對日本：電視直播、賽制及球員介紹

許多天才橫溢的球員從球會青訓出身，到高中、入大學前或許已獲得職業球員合約，因而放棄入學，直接在日職出道；但也有其他選擇——上大學前沒有邀約，但在高水平的大學聯賽表現自己，仍有機會獲日職球會簽下；也有像三笘薰般，即使上大學前已獲開出職業合約，仍選擇先完成大學學位、再踢足球。

日本隊名單上的9位大學足球員，當中有7人都是J League的「特別指定選手」——意味這些球員本身效力全日本大學足球聯賽、全國高校體育聯賽或是日本球會青年軍足球聯賽，若獲日職球會相中，談妥條件、遞交各種申請文件、通過體檢，再獲得日本足協技術委員會通過，就能獲得J League的選手證，可以用這身份為所屬的日職球會在本地職業賽事上陣，例如奧田勇斗今年曾為大阪櫻花比賽。這7名球員大部份是所屬J League球會的「契約內定選手」，意味已協議未來將正式加入其一隊。

日本隊陣中的法政大學球後衛今野息吹，他是大阪櫻花的特別指定選手、也已獲「內定」將在2024年加盟。（大阪櫻花官網）

日本在今屆亞運踢了4場賽事，隊內至今射入最多球（3球）的内野航太郎，正是足球名校筑波大學的新秀射手，筑波大近年的畢業生除了三笘薰，還有早年的車屋紳太郎和現役國腳谷口彰悟。這位橫濱水手青訓成員，曾透露在高中畢業時，獲告知自己的水平「不能立刻踢上一隊」，所以決定先在筑波大學提升自己。值得一提的是，他本來不在決選名單，全因本來入選的熊田直紀受傷才獲補選。

內野航太郎在大學聯賽磨煉自己，獲補選入亞運大軍，目前是射入最多入球的日本球員。（杭州亞運）

日本隊陣中其他球員，部份在日職常規上陣，例如後衛山崎大地在廣島三箭正選機會不少，但可以肯定的是，這支日本隊跟「夫添」的U22有一段距離，球員亦不是恆常入選國際賽的人腳。

日本隊始終是日本隊，香港隊難免被看低一線，但港足對巴勒斯坦和對伊朗，也是這樣一路走來，踢到4強本身已遠超期望，對日本若再展現出上一仗的精神面貌，勝負難料。