羽毛球．香港賽︱泰國女將轟場地太滑導致受傷　安賽龍加入聲討

香港羽毛球公開賽周日落幕，今屆賽事頭兩圈已爆出不少冷門賽果，首圈32強賽事過後，世界排名第一的丹麥球王安賽龍（Viktor Axelsen，又譯：艾素臣／艾薩臣）、台灣球后戴資穎、前世界冠軍駱建佑、台灣好手周天成和女單「前一姐」奧原希望等星級球手悉數下馬。

除了密集賽程，加上香港賽僅為世界羽聯巡迴賽超級500級別賽事、球星重視程度只屬一般之外，泰國女將李美妙（Pornpawee Chochuwong）在社交媒體發文抱怨香港賽場地太跣，導致她受傷，包括安賽龍在內的球手回應，加入聲討行列。



李美妙在Instagram上載她受傷倒地影片。（Instagram）

李美妙：場地太跣令我受傷

今屆香港羽毛球公開賽原本戲碼不俗，不過賽事展開前一陣退賽潮，加上首兩圈連環爆出冷門賽果，令賽事中後段星味大減。男子單打、男子雙打和混合雙打均為「重災區」，男單8位種子球手臨陣3人退賽，首圈安賽龍、駱建佑、周天成出局，16強只剩下印尼球手真庭和基斯迪二位種子球手，賽事最終由基斯迪封王。

混雙方面名氣最大的日本組合渡辺勇大／東野有紗退賽，另外5對種子兩輪內下馬，只有兩對晉身8強；男雙亦有兩對種子球手退賽，另外兩對種子頭兩輪止步，16強後只剩一半種子組合。女子單打賽果最為正路，沒有種子球手「甩底」，但戴資穎首圈賽事中途已因傷退賽，次圈另一種子拉查諾因傷避戰，頭號種子日本球手山口茜在決賽擊敗中國球手張藝曼封后。不過泰國球手李美妙卻直指場地問題導致她受傷。

羽毛球．香港賽︱安賽龍難得來港獻技，可惜首圈出局。（蘇煒然攝）

安賽龍揶揄香港賽場地如溜冰場

今屆賽事在香港體育館（紅館）舉行，現場氣氛一流，不過一班星級球手大部分發揮只屬一般，李美妙在Instagram上載她在16強賽事的影片，當時落後一局的她，在次局領先4：1，她追波時在場中間位置滑倒，倒在地上後遲遲未能起身，並因而退出賽事。

李美妙在帖文寫道：「最近一次巡迴賽（香港賽），我在比賽期間因為場地太滑跣倒受傷（足踝扭傷）。你們各位對場地狀況有什麼意見？」今屆賽事她未被列為種子球手，這位25歲泰國女將去年曾高佔世界排名第8位、目前排名12，她的帖文獲安賽龍回應一句：太差勁了（So bad），同時加上一對溜冰鞋和生氣表情符號，意思像是說香港賽場地猶如溜冰場那樣跣️。

羽毛球香港賽︱今屆賽事不乏球手追波倒地畫面。李梓嘉16強不敵中華台北球手李佳豪止步。（夏家朗攝）

張蓓雯：希望退役前不會失去牙齒

首圈已被台灣球手李佳豪擊敗的安賽龍，賽後沒有對場地問題發表意見，可是他在比賽期間曾仔細要求工作人員在場區不同位置抹乾場地，比賽過程中他追波時亦顯得綁手綁腳，未能發揮應有水平下敗陣而回。他在李美妙帖文下的留言，顯然亦認為場地太跣了。

美籍華裔球手張蓓雯亦有留言，並將矛頭直接指向為大會鋪設場地的勝利體育公司（Victor Sports），「每次由『V字』品牌贊助的賽事我都會滑倒，我只希望退役前不會失去牙齒。」她在今屆賽事被列7號種子，在8強被山口茜擊敗。

安賽龍、張蓓雯均在李美妙的帖文中留言。（Instagram）

矛頭直指場地贊助商

李美妙的帖文一呼百應，獲不少球手回應之餘，連世界羽聯（BWF）的官方帳戶也讚好，大量球迷標註勝利體育公司（Victor Sports）提出質疑並要求改善，有球迷稱：「懇請你們注意，這是嚴肅的事情。看到運動員在場地滑倒受傷真是令人很擔心。」

場地問題不單影響一眾海外或早段出局的猛將，就連在混雙勇闖決賽的港隊組合鄧俊文／謝影雪亦要面對，二人擁有主場之利，惟16強賽事後，謝影雪亦曾提及：「場地較跣，有球滑倒後都不敢去盡。」根據一眾球手說法，問題似乎並非出自紅館，而是負責鋪設比賽場地的勝利體育公司，亦不止在今次香港賽發生，甚至已持續一些時間。