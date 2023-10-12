孫穎莎王楚欽全國賽混雙意外倒灶　竟不敵「國乒第一美女」

撰文：普利森
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中國乒乓球混雙組合王楚欽／孫穎莎，在早前的杭州亞運順利奪金，這對「世一」組合出戰全國錦標賽，竟然遭遇滑鐵盧，在16強意外不敵劉丁碩／王添藝止步。今仗除了戰果令人驚喜外，王添藝的外貌亦令不少球迷眼前一亮，更被稱為「國乒第一美女」。

孫穎莎（圖）與王楚欽戰畢亞運會後，接連出戰多項賽事。（趙子晉攝）

王楚欽與孫穎莎在杭州亞運奪金後，馬不停蹄前往蘭州參與WTT球星挑戰賽，兩人分別贏得男﹑女單的冠軍，隨後再轉戰全國錦標賽，合作出戰混雙。這對「世一」組合在全國錦標賽16強遇上劉丁碩／王添藝，想不到以9：11﹑7：11及9：11直落三局意外落敗，無緣八強。

這對國乒頭號組合遭遇滑鐵盧，外界紛紛關注王楚欽與孫穎莎的體能狀態，網民一邊感嘆王楚欽與孫穎莎永遠不能保持長勝，亦感嘆「人類也都是視覺動物」，主角正是21歲的王添藝。

王添藝贏波後人氣急升。（微博截圖）

爆冷擊敗這對「世一」組合後，王添藝在微博上人氣急升，獲得不少網民關注，盛讚王添藝是「00後乒乓美女」，「這顏值簡直是李若彤﹑高圓圓﹑全智賢﹑袁詠儀的合體」﹑「這位王添藝小姐姐也太好看了吧」﹑「真的是國乒第一美女」﹑「這屬於女乒顏值天花板」﹑「很佩服這種明明有顏值還要靠實力說話的人」。

王添藝小時候因為哥哥而對乒乓產生興趣，而教練認為她甚有潛質，父母希望多運動能夠改善王添藝體弱的體質。對王添藝來說，乒乓逐漸不再是強身健體的運動，她隨後加入了山東魯能，更成為了國乒的一員。

（微博截圖）

王添藝出眾的外貌，對她的乒乓生涯是煩惱，因為外界都把焦點放在她的樣貌上，而非球技上，這一點令她十分困擾，故此她早前取消了社交網站的賬號，減少曝光的機會。

根據王添藝在微博的群組，聲稱這名女將原來早在上年已因傷病問題，而無法跟隨高強度的訓練，並提出退出國家隊，但因為明年巴黎奧運的關係，她依然在大賽時與隊友一同訓練，協助隊友準備大賽。

王添藝的外貌獲網友一致好評。（微博截圖）
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