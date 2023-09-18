杭州亞運．香港女子足球隊︱承受榮譽帶來的重量　要世界認識我們

香港代表，同一個身分，相異的奮鬥歷程；主流、非主流、意想不到的運動項目，他和她一樣堅持，靜待場上發亮的時刻。

惟每個「香港代表」其實非從天而降，機會總在不知不覺間，悄悄落在一直努力的人手中。



香港女子足球隊派出22人出戰今屆杭州亞運，外流日本的吳卓蔚，與在加拿大升學兼踢波的曾柏同，無法參與隊照拍攝，要由隊友王素嫻把兩人「畫」在隊照上。



她起筆便用上粉紅色，「阿Mi近來常染五顏六色的頭髮」；又記得對方的標誌性手勢，「AirDrop時看到分開手指的表情符號，就知道是她。」



雖然與曾柏同不太熟絡，但王素嫻也能畫出對方身型跟眼晴的特點——在隊友眼中，她皮膚黝黑、muscular（肌肉發達），還有點傻氣。



香港女足，就是這樣簡單純粹。



攝影：鄭子峰



參與杭州亞運的香港女子足球代表隊，「後期加工」的兩名成員，分別是右上方的吳卓蔚，與左上方的曾柏同。（鄭子峰攝）

沒有男子足球般的全職訓練模式，香港女足球員往往在下班或課後，拖着疲累的身軀到球場練習；有人只能在開始前5分鐘才趕至，有人因工作缺席，甚至集訓過後，球員可能因未能請假，最終無法外出比賽。

可是她們都沒有怨言，「這就是香港的習慣。但相比其他國家，你可能要離開屋企去另一個地方訓練，香港卻可以在練習後回家、兼顧工作，有好處也有壞處吧。」已第三次代表香港參與亞運的隊長陳詠詩如是說。

球員間都明白彼此苦況，有一種默契，「是很累的，但一落到場就很有勁。始終香港女生真的很鍾意踢波才會留下來。為了足球，捨棄其他事也值得的。」

雖然隊中成員背景、際遇、資歷都不同，也來自各間球會，然而沒有誰比誰更重要，「出到場，大家都是代表香港，知道該做什麼。」

杭州亞運專頁 追蹤港隊 緊貼熱話（按此進入）

陳詠詩／沙田體育會／中場／年齡：39歲／身高：1.63米（鄭子峰攝）

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團隊運動，一個都不能少，每位隊員都是平等而重要。為備戰亞運，她們都相處一段時間，都有屬於彼此的故事、心照不宣的共同目標。《01體育》着球員親手寫下想對自己、對隊友說的話，留下一點印記，好讓她們時刻提醒自己，無論如何，身邊還有這些好夥伴。

隊友做過最令我感動的事



可能是比賽中的一個眼神、一次擁抱、擊掌、拍一拍膊頭、一句口號；甚至是日常中傾心事、陪伴與理解，簡單的一句「你可以的」、「相信你」。

雖然每次出賽也不是同一班隊友，但正因如此，每個經歷也是獨一無二。好好記住每一刻，因為沒有人會知道，身旁隊友下一次還是否與你並肩作戰。舞台來到，別留遺憾。

曾被對手踢爆咀，隊友比我還擔心，緊張得為我哭了起來。 郭藹嵐

師姐跟我說：「但我喺度喎，驚乜嘢？」令我明白隊長也不是要自己承擔所有，依然是一隊人經歷高低。 曾柏同

隊友簡單的一個舉動，都足以叫我感動，好好珍惜每次的相處吧。（鄭子峰攝）

什麼是香港隊？



是榮譽、認可，同時代表的不單是自己，而是我們，一生只會代表一個地方，要令世界都認識香港女足。

這裡改變了人生，是另一個家，凝聚了一群熱愛足球、不屈不撓，努力拚盡為香港爭取成績的人。我們見隊友甚至比見家人多，但獲得的知識、朋友與回憶，讓我們也甘願。

然而榮譽背後，也要承受它的重量，這不是每個人都可以擁有的責任跟使命，必須付出所有去對得起大家的期望。

要揹得起呢個章，就要付出比其他人更多的努力、投入、專業、熱情去做好每一件事，為團隊付出及拚搏。 王素嫻

港隊代表的不只是自己，而是我們，要讓世界看見全個香港女足。（鄭子峰攝）

亞運的意義



亞運像是生涯里程碑、是夢想成真。有難得的機會去證明自己、體會跟其他國家的差距。它其實是一個成長的印記，一個期中考試，讓我們好好檢視自己。

每一次出戰，就好像檢視呢四年自己的經歷，到底自己進步了幾多？ 王素嫻

小將梁匡蕎只得16歲，是今屆隊中最年輕的一位，她希望在今屆亞運汲取經驗，未來外流成為職業球員。（鄭子峰攝）

亞運目標



今屆跟韓國、菲律賓及緬甸同組，出線八強肯定是最大願望。

近來改踢逼搶，希望對強隊時，仍做到教練戰術要求，嘗試跟對方打成均勢，並減少失誤。

希望能藉此找出一套適合我們的打法和陣式，以幫助我們在球場上的穩定性。 胡彩瑤

期望每個人可以發揮最佳表現，目標是更多上陣時間，或取得入球與助攻。有資歷者想避開傷患，同時協助年青一輩；小將就希望向勁敵學習，汲取經驗。

希望將來可以去海外做一個職業足球員。 梁匡蕎

善用自己優點，大膽啲過人，踢好每一場。 陳綺馨

杭州亞運會2023｜香港隊運動員全名單 張家朗何詩蓓領銜衝擊獎牌

感受文字的溫度，細看香港女足寫給自己與隊友的話：（按圖放大）

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杭州亞運．香港女子足球代表隊。（鄭子峰攝）