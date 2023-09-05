西班牙贏得女子世界盃後16日主帥維達被炒　早陷爭議與他關係密切

西班牙足總宣布，辭退女子國家隊主帥維達（Jorge Vilda）。

這位西班牙教練，剛剛帶領球隊捧起女子世界盃，贏得女足成年隊首項大賽錦標。為何16天後便被炒？這位早受爭議的教練，與「強吻事件」主角、正被停職的西班牙足總主席魯比爾斯關係密切。



維達帶領西班牙女足贏得世界盃後僅16天被辭退。（Getty Images）

西班牙女足首度贏得世界盃，理應全國慶祝的風光時刻，卻因足總主席魯比爾斯在世界盃頒獎禮強吻球員艾莫素（Jenni Hermoso），引發軒然大波。外界猛烈抨擊之聲不絕，魯比爾斯拒絕下台，西班牙女足教練團多達11人辭職抗議，成年隊唯一一人未有加入的，正是主帥維達。包括今屆奪冠全部23個球員在內，81個西班牙女足球員聯署，指明魯比爾斯一日繼續在位，都不會接受國家隊徵召。

之後國際足協暫停魯比爾斯職務90天作內部調查，一直力撐他的一眾西班牙足總高層，突然轉軚要求他立即辭職，當地法庭研究他是否涉嫌性侵，魯比爾斯的母親認為全世界在「迫害」他的兒子，在當地一家教堂絕食抗議。魯比爾斯事件日日見報，跟他相關的醜聞愈揭愈多。

西班牙足總發聲明，指他們欣賞維達作為女子國家隊主管的工作，並成功在今屆世界盃奪冠，「身為西班牙女子足球長足發展重要一員，我們珍視他個人及運動上的操守。」當中並無解釋維達被辭退的原因。42歲的維達自2015年起帶領西班牙成年女足國家隊，直到今屆世界盃前，未贏得任何榮譽。

西班牙足總主席魯比爾斯（左）在強吻風波後堅拒辭職，西班牙女足教練團集體請辭，跟他關係密切的主帥維達（右）是唯一例外。（Getty Images）

維達與魯比爾斯關係非比尋常，去年球隊爆發「15人兵變」事件，15名女足國家隊主力電郵去信西班牙足總，表達她們在精神及身體健康方面的憂慮，表明如維達在位，不會為國家隊效力。消息指，一班球員不滿維達訓練手法和戰術落後，而且還有一些不合情理的要求，例如外出比賽時不准球員鎖上酒店房門。

如此指控下，以魯比爾斯為首的西班牙足總並未理會，力撐維達繼續執教，今屆女子世界盃之中，涉及及「15人兵變」中的12個球員未獲入選或拒絕入選大軍。魯比爾斯早前亦宣稱，希望跟維達續約4年，並向對方開出年薪50萬歐元的合約。

當魯比爾斯被停職後，西班牙方面已陸續傳出維達被炒消息，暫代西班牙足總主席職務的洛查（Pedro Rocha）周二為魯比爾斯「完全不能接受的行為」，「向整個足球世界」道歉，又指他計劃將鎂光燈重新落在奪得世界盃的女子國家隊身上。