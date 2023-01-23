足球史上首面白牌驚現葡萄牙　球證新工具用途跟紅黃牌大不同

足球球證為比賽執法時，身上必定袋有紅牌、黃牌，用作警告和驅逐犯規的球員，甚至是教練和職員。近日葡萄牙一場女子足球盃賽，兩大勁旅賓菲加和士砵亭對戰期間，球證卻出示一張白牌。

到底這張白卡是什麼，又有什麼作用？



賓菲加對士砵亭一戰，球證出示一張白牌。（影片截圖）

足球史上首次出現白牌

賓菲加主場對士砵亭的女足盃8強比賽，當主隊領前3：0、上半場接近完結時，主球證甘普絲（Catarina Campos）一手高舉「白牌」，一手指向場邊。

這是足球史上首次出現白牌，看到這一幕，全場球迷立即掌聲雷動，並報以歡呼聲。足球場上常見的紅、黃牌，都是球證用來懲罰犯規者，為何出示白牌後會得到球迷正面熱烈反應？

足球史上首張白牌出現，獲全場球迷支持。（影片截圖）

白牌是什麼？

在香港，殘疾人士登記證俗稱「白卡」，不少人誤以為擁有者均為精神病患者，並以帶有貶義的「白卡佬」來形容精神失常人士。

賓菲加主場光明球場（Estádio da Luz）驚現「白卡」，此白卡不同香港的殘疾人士登記證，亦跟慣常出現的紅、黃牌有所不同，因為這張白牌（或白卡）的作用，不是判罰，而是有讚賞的作用。

葡萄牙在足球比賽引入一系列新措施，白牌正是其中一項，用以鼓勵足球參與者具備體育精神，確認及表揚球會公平競技。

在這場女足盃賽中，後備席上突然有人感到不適，主客兩隊軍醫一起趕到協助。球證見狀後，為兩位完成任務的軍醫各送一面白牌，以示表揚，因此球迷隨即送上歡呼和掌聲支持。

足球三種顏色牌的作用

黃牌 — 向犯規者出示警告，雖沒有即時懲罰作用，但一場內累積兩面黃牌，便會被自動升級為一面紅牌，即時被罰離場。此外，累積一定數量的黃牌，在各項聯賽或盃賽有機會被罰停賽。

紅牌 — 將嚴重犯規者即時驅逐出場，之後並須停賽。可以通過一場比賽內連領兩面黃牌中獲得，如犯規情況嚴重，球證可直接出示紅牌。

白牌 — 用以表揚足球參與者在比賽期間公平競技或展示體育精神，純粹為表揚美德，沒有實際作用，亦不是用作懲罰。