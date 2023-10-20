學界D1游泳｜觀塘福建12歲小將首次出戰　完成一分任務定更高目標

游泳賽事的電子板上，會列出該進行中賽事各泳手的成績，敬陪末席的除外。

「我（現在）不知道時間，看不到。」於D1學界游泳，出戰男子C Grade 200米混合泳決賽第二組、就讀觀塘福建中學的蔡兆鋒上水後說道。

蔡兆鋒雖然最後一個觸池，卻笑言自己沒有不開心，「下年再游快一點！」由小學九龍東學界亞軍，到中學D1學界，12歲的他見識到不一樣的世界。



學界以每所學校的總分排名次，每個學界，每個項目、每組別排名最低的兩所學校會面臨「降班」，特別對於游泳成績平平的學校而言，每1分都相當重要；而泳手只需出賽、游出的時間達標，便可為學校掙得1分，他們或許沒有能力爭標，卻是背負重要任務。

蔡兆鋒出戰200米混合泳決賽，成功取得達標分。（張倩儀攝）

港九區D1學界游泳比賽周五（20日）煞科，上午最後一項上演200米混合泳決賽。其中，男子C Grade的蔡兆鋒在同場泳手上水後，才最後一個完成賽事、觸池，只是電子板不及展示他的成績，便打出下一項的名單。蔡兆鋒抬頭望向電子板卻不見時間，只好默默地上水收拾個人物件。

「看不到時間，所以不知道（有沒有PB）。」最後，蔡兆鋒游出3分17.35秒，比排名第一的泳手慢近1分鐘，可是仍能為學校拿下1分達標分：「叫做達到目標了。」雖然敬陪末席，但他非感到失落，而是新奇。

蔡兆鋒雖然戰績平平，但無阻他想游得更快的決心。（張倩儀攝）

九龍公園游泳池內的一切，讓就讀中一、首次參賽的蔡兆鋒眼界大開。「氣氛（比小學學界）好好多，沒有想過這麼多人來幫自己打氣，讓我有點緊張。」

蔡兆鋒從5歲開始游泳，主項背泳，今屆參加男子C Grade 50米背泳及200米混合泳，希望為學校取得達標分，最後雖然兩項均名列第19，至少完成「1分任務」；跳下水後，縱使發現自己的速度比不上對手，但仍然無阻他想得更遠：「對手游得好快，以前在九龍東（小學學界）得亞軍，來到這裏⋯」他笑住搖搖頭。蔡兆鋒更隨即訂下來年學界目標：「背泳想游到35秒，要再游快一點，不要再包尾。」

1分或許微小，但背後卻是潛藏着他更大的目標，學界泳賽，不一定只講輸贏，學懂珍惜自己的價值、在自己能力範圍內前進，更加可貴。