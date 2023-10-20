學界D1游泳｜女拔馬紫玲100自刷新紀錄　失去亞運資格後的成長

港九區D1學界游泳比賽煞科，周五（20日）全日誕生兩個新學界紀錄，當中包括剛於上月完成世界青年游泳錦標賽的馬紫玲，她於女子B Grade 100米自由泳為拔萃女書院再添一面金牌，並刷新學界紀錄。

「我覺得心態上成熟了許多。」過去一年，小妮子由計時賽失手失落亞運資格，同時也對自己失去信心，新紀錄代表的是一種蛻變。



女拔的馬紫玲在女子B Grade 100米自由泳游出55.96秒。（張倩儀攝）

就讀女拔中四的馬紫玲於女子B Grade 100米自由泳決賽中游出55.96秒奪金，刷新同校師姐黃詩婷2019/20年度寫下的紀錄。馬紫玲笑得雙眼瞇成一線，開心，是因為終於告別低潮。

今年4月的香港長池游泳計時賽，是馬紫玲爭奪杭州亞運資格的重要一役，然而太在乎便更緊張，壓力一直無從釋放，賽前更緊張到哭了，最終她在主項400米自由泳游出4分28.68秒，與當時的個人最佳時間（Personal Best，簡稱PB）相距近8秒，同時失落亞運資格。「無得去亞運，之後的賽事都（游得）好麻麻。」馬紫玲其後多個賽事都游出「PB+10秒」，久久未能脫離在自我質疑的循環，不禁問自己：「究竟我游唔游到㗎？」

馬紫玲當時決定暫時放下游泳，並趁放假去了一趟旅行，發現生活中不單只有游水一件事，個人﹑心態都放鬆了不少，不再只想着成績、時間，只是抱着為自己夢想的心態去游。

馬紫玲因在意亞運資格後，曾經壓力大得無從釋放。（張倩儀攝）

馬紫玲放下壓力，輕裝上陣迎接世青，即有好表現，游出個人最佳的4分18.74秒，但這時的她已經沒有再將成績放得這麼重：「今次世青見識了不同國家（泳手）的實力，認識了新朋友。」回歸學界更將心態擺正，決心只游好自己：「我覺得我心態成熟了很多，以前經常贏了就開心，輸了就不開心；現在我覺得就算輸，也是學習，沒有白費自己的努力。」

馬紫玲在世青創下個人最佳，如今重回學界同樣打破師姐的紀錄。（張倩儀攝）

另外，拔萃男書院隊長張智傑男子A Grade 100米蛙泳紀錄再推前至1分02.39秒奪金，成為決賽日上午的唯一新紀錄。下午賽事再下一城，於男子A Grade 200米蛙泳游出平紀錄的2分16.34秒。