台運會籃球賽驚見獨取142分　林昀儒單日連打7場奪4金｜體育熱話

182：164，這個比分大概只有NBA明星賽才有機會出現，但在台灣運動會男子籃球的排位賽，金門與台中就合力創出這比分，而代表台中出戰的林宜輝今仗更獨得142分。台媒透露，得分大戰的背後，原來是一場「默契波」。



台灣運動會男子籃球的排名賽，金門與台中爭奪第5名，結果金門以182：164擊敗台中。單看比數，以為今仗是精彩萬分的得分大戰，事實上差距甚遠。

今場「得分大戰」，亦是台中林宜輝與金門羅鈺群的「三分球大戰」，兩人合轟90球，37歲的林宜輝稍勝對方，攻入46球及142分；羅鈺群則交出136分並射入44球，不論是得分及三分球數字也是十分誇張。

林宜輝。（台北戰神社交網站截圖）

「得分大戰」是如何煉成？

上屆冠軍台中因多名職業球員未能參賽，戰力大受影響，最終在8強止步。爭第5的名次賽已是例行公事，台中的蕭順議依然帶傷披甲，根據台媒《指傳媒》的報道，台中的教練不斷高呼，要求蕭順議留在前場不要走動，基本上台中全場打少一人，在5打4的不公平情況下，還是要作賽，所以雙方都表明不作太多防守，保護在場球員、不要再增加受傷的機會。

有趣的是，兩軍球員在比賽途中發現，比賽籃球的手感有點奇怪，原來曾經以女籃用的6號球作賽，而非男籃使用的7號球。

除了男籃的得分大戰，中華台北男乒好手林昀儒出戰台灣運動會，在賽程上同樣有特別安排。林昀儒在周二（24日）連打7場，由早上9點打到接近黃昏，當中混雙夥拍鄭怡靜，由16強一口氣打至決賽，即使林昀儒連贏男雙﹑混雙，體力消耗亦頗大，最終都贏得4個金牌。