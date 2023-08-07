港超聯︱傑志借將顏卓彬料成深水埗重心　從後輩變領袖：有新鮮感

新一季港超聯有望在8月中開鑼，上季升班的深水埗今屆引入多名外援，更從班霸傑志借用港足成員顏卓彬，期望以他為重心建立球隊，以活力及跑動爭取成績。



上季在港超聯排尾二的深水埗今季改頭換面，原助教鄧冠研取代郭嘉諾「坐正」，更引入多名外援，包括曾效力日職鳥棲砂岩的肯雅前鋒鄧嘉（Ismael Dunga）、從泰丙借用的兩名當地小將浦敏（Phumin William Bores）與柏羅邦（Panupong Wongpila），及24歲日本中場小池晃廣。

深水埗也獲港超勁旅傑志外借顏卓彬跟張廣然，今日亦公布簽入本地守門員李溢晉和挪威中堅Nii Noye Narh，然而後者今日受傷，未有完成整課操練。

深水埗新挪威籍中堅（左）在練習中受傷。（袁志浩攝）

深水埗已完成組軍，從今日練習可見，泰籍前鋒柏羅邦表現搶鏡，相反其同鄉浦敏在即場決定及傳球上仍有待改善。球隊尾段作兩翼傳中的攻守練習，惟傳中質素參差，甚至引來門將奧利斯投訴。鄧冠研指，柏羅邦在此前兩場友賽都進帳，期望他與鄧加可帶來入球，改善球隊攻力問題。

鄧冠研補充，球隊今季風格以「活力」行先，「無辦法，年輕球隊就是要跑，要給對方壓力。無論贏輸，都要與對手戰鬥；縱然是弱旅，都要踢得進取一點。」他給予兩名「藍鳥」借將正面評價，並指會圍繞顏卓彬去建立球隊，要求對方成為跑上跑落的全能中場，「期望他發揮領導作用，始終他有能力，也入選過代表隊。」

深水埗主教練鄧冠研。（袁志浩攝）

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顏卓彬料成重心：爭繼續入選港足

從港超班霸轉會中下游球隊，顏卓彬身旁不再是經驗豐富的「老大哥」，在練習中也能明顯地看見他的水平較出眾。他坦言角色轉換甚有新鮮感，最不習慣是要多點提場，「這裡很多青年隊剛上來（成年隊）的球員，比賽經驗較少，但看到大家都很搏命，非常期待新一季。」對於獲深水埗委以重任，他倒沒有太大壓力，「享受跟隊友們融洽地比賽的感覺。」

這或許是因為顏卓彬始終在傑志的未來計劃之中，他今季外借的最大原因是爭取上陣機會、繼續入選成大港腳，「我跟傑志仍有兩年合約，他們告訴我有表現的話，球隊自然需要我；傑志下季也仍有我的位置，所以先專心踢好今季吧。雖然踢弱隊是有影響（入選港足機會），但老實說代表隊在國際賽上大都是弱勢的，我在這裡累積這種類似經驗，也許都會有幫助。」

顏卓彬今季從傑志外借至深水埗。（袁志浩攝）

至於肯雅前鋒鄧嘉就稱，自己已逐漸適應香港炎熱天氣，跟球隊合作沒太大問題。「即使是在日職或港超，作為前鋒，我們的責任就是入球，希望能協助球隊，也能讓自己的生涯更進一步。」

在多位新援配合下，深水埗雖仍難言要爭奪中游位置，但鄧冠研盼球隊會比上季排名有進步，「始終資源更多，如有GPS、拍攝機器等科技支援，我們這裡至少有出場機會，希望大家肯搏肯捱、畀心機，愈踢愈好。」