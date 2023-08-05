女子世界盃｜日本女足登頂12年路仍艱辛　全員奮鬥為衝破社會迂腐

12年前，熊谷紗希在準備主射那個12碼前緊張得要死，她呼了一口氣，然後將皮球踢進了球門的左上角，美國鋼門蘇露（Hope Solo）身手再好也鞭長莫及；就這樣，日本歷史性贏得了女子世界盃。

熊谷那時當然沒想過的是，12年來這座世界盃沒帶給她們什麼；倒是12年後，32歲的她成為了隊長，也是唯一的世界盃冠軍隊成員，帶領着「大和撫子」爭取另一次突破。



不要說12年那麼長，在日本女足贏了世界盃的翌年，她們乘搭飛機往2012倫敦參加奧運，坐在經濟艙的她們才發現，男隊坐的竟然是商務座位，主將澤穗希怒不可遏，但主事的官兒解釋道，「因為日本男足是專業的嘛」，澤穗希辯白：「我們不專業？我們可是世界盃冠軍啊！」回程的時候，日本女足拿着銀牌，卒之坐了商務座位回國。

日本女足從來都要靠自己爭氣；畢竟她們的國度是一個「大男人社會」。

日本女足在2011年歷史性贏得了世界盃，可惜的是12年過去了，這座世界盃沒帶給球員們什麼。（Getty Images）

今屆日本女足隊形十足，是熱門分子：

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去年的《全球性別差距》報告中，日本在146個國家中排116；亞洲最高的是菲律賓，排第19，而中國（102位）及韓國（99位）都好過日本。再者，在34個全球最高收入的國家中，也只有日本沒有就職場性騷擾問題立法。

難怪日本中場主將長谷川唯小時候跟兄長一起踢足球的時候，最常被問到「女孩子都會踢足球嗎？」這名效力曼城的球星說：「即使日本贏了女子世界盃冠軍，但女生（在日本）踢足球也很不尋常。」26歲的她一直很想爭取表現，不是為了自己，而是希望獲得更多人認同女足。

日本女足隊中26歲的主力長谷川唯一直很想爭取表現，希望獲得更多人認同女足。（Getty Images）

1999年，美國力挫由孫雯領軍的中國，捧走世界盃，決賽超過9萬人入場至今還是女足國際賽最高入場紀錄，而且美國也因為這座世界盃錦標，繼續大力投放資源在女足上。日本卻非如此，2011年的世界盃冠軍就恍如「打爆機」，各界對女足發展的「二周目」，似乎是興趣怏然。

日本贏得女子世界盃後，女足球員的待遇沒有多大變化，不少還是要邊打工邊踢波，有些所謂的「職業球員」，實際上是要到贊助商的公司上班，跟普通打工仔一樣9時上班，但可以在3時「下班」，因為黃昏6時就練習；周六或日則是比賽日，有時還要教足球班，基本上一年365天都是足球。

還好，日本女子職業聯賽在2021年終於實現，取代半職業的「撫子聯賽」；說「終於」，因為這事本身在日本贏得世界盃後就開始構思了。這聯賽名字有點意思，簡稱WE League，W是Women，E則是Empowerment，希望名正言順地為女足賦權。

日本女子職業聯賽WE League在2021年終於實現，賽事名字也有意義，W是Women，E則是Empowerment，希望名正言順地為女足賦權。（weleague.jp圖片）

WE聯賽有嚴格「准入」條件，例如管理層50%須是女性；至少跟15名球員簽署職業合同，而最低的C級球員年薪上限是480萬円；還必須要有U18、U15、U12三級梯隊等；除了關顧球員外，賽會還建議球會向女員工提供托兒服務，讓她們可安心工作。WE聯賽首年有11支球隊參賽，為日本女足提供了充足的人才，今屆賽事除了9名外流球員外，其餘國腳都是效力WE聯賽的球隊，包括暫以4球高踞賽事射手榜首的宮澤日向。

今屆賽事暫以4球高踞賽事射手榜首的宮澤日向，正是效力國內WE聯賽的本土職業球員。（Getty Images）

提及宮澤日向，因為在WE聯賽成立以前，日本女足的人才庫是從高校而來的，而宮澤當年正是高校女足的球星級人馬。如果看過《足球小將》等日本足球動漫，肯定對日本高校足球文化不會陌生，撇除誇張的球技，令學生們振奮的還有當中的熱血。雖然有女足校隊的高校不多，無法像男足般以縣為單位，但大約400多間高校在9個大區競逐32個全國賽席位，競爭也相當激烈。

日本女足今屆陣中除了9名外流球員外，其餘國腳都是效力WE聯賽的球隊。（Getty Images）

23歲的宮澤日向在幼稚園年代已開始學踢波，高校時就讀女足名校星槎國際高校，但她在校3年都沒有贏過冠軍，2017年最接近一次在4強不敵勁旅來自「足球之鄉」靜岡縣的藤枝順心，一直是她的憾事。不過，在高校時代磨練出來的技術，加上其50米跑6.8秒的速度，也讓她慢慢登上國際舞台，她在2018年帶領日本贏得U20女子世界盃，同年更入選國家隊，是當時唯一還就讀高校的國腳。

熊谷紗希同樣經過高校女足的洗禮，她的成績比宮澤厲害，帶領常盤木學園贏過全國賽冠軍，然後還贏了世界盃；這一次，不知她跟師妹們還能走多遠，但起碼能再次喚起國人對女足的關注，這或許比另一座世界盃更重要。