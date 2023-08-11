女子世界盃2023︱日本女足黃金新一代奪目耀眼　長谷川唯領銜衝冠

日本在今屆世界盃有令人驚艷的演出，流暢的組織、銳利的攻擊、堅穩的防守，令西班牙及挪威等強敵都俯首稱臣，假如能在8強淘汰瑞典，甚至繼2015年後再度打入決賽，便可譜寫「黃金一代」的新章。



女子世界盃8強︱瑞典 對 日本



8月11日下午3時20分 Now630台免費直播



直播連結：Now630台

日本女足在2023女子世界盃由分組賽一路到16強均表現突出。（Getty Images）

12年前，當日本女足贏得世界盃的時候，現任隊長熊谷紗希只是初生之犢，她身旁是傳奇人物澤穗希、中場靈魂宮間綾，還有大野忍、川澄奈穗美、鮫島彩等好手；如今，32歲的她身旁卻是準備發光的新一代，例如她的中堅拍檔兼羅馬隊友南萌華、中場孖寶長谷川唯及長野風花、暫列射手榜首的宮澤日向及19歲便獲正選的翼鋒藤野青葉等。

日本女足在2011年歷史性贏得世界盃，12年過去，冠軍陣容只剩下現任隊長熊谷紗希一人。（Getty Images）

雖然日本女足近年在國際大賽戰績一般，但她們在青年級別賽事卻屢獲殊榮，其中在2014年的U17世界盃及2018年的U20世界盃，都贏得冠軍，另外在其他幾屆，也躋身三甲，這班精英匯聚起來，便是今屆世界盃的班底：

2012 U20 季軍：田中 美男、猶本 光

2014 U17 冠軍：杉田 妃和、南 萌華、長野 風花、長谷川 唯

2016 U17 亞軍：宮澤 日向、長野 風花、遠藤 純、植木 理子

2016 U20 季軍：杉田 妃和、平尾 知佳

2018 U20 冠軍：南 萌華、宮澤 日向、長野 風花、遠藤 純、植木 理子

2022 U20 亞軍：藤野 青葉、石川 璃音、濱野 舞香

日本中場大將長谷川唯，在英超球會曼城也是主力，取代離隊投巴塞隆拿的全球最高身價女足球員禾殊。（Getty Images）

中場大將—長谷川唯

其中長谷川唯成名最早，她在14歲時已被徵召參加U17國家隊，16歲就跳級到U19、U20，由於日本女足未能躋身2014年U20世界盃，讓適齡的長谷川唯能夠回到U17參賽，並跟現時幾名女足主將杉田妃和、南萌華、長野風花並肩奪標。

26歲長谷川唯現時效力曼城，由於她控球能力強、預判能力準，勤於走動，攔截也不俗，所以獲安排踢防中位置；她在日本女足雖然都踢中場，但因為有長野風花在，所以她可以參與更多進攻，以及在前場組織攻勢。

長野風花穿上日本隊10號球衣。（Getty Images）

防線屏障—長野風花

相對於長谷川唯常引球突破、直線分邊，現效力利物浦女足的長野風花在中場則以控制節奏、保護防線為主，所以她的表現不算亮眼，但在隊友眼中卻非常重要；長谷川唯便說：「我跟長野沒太多語言上的溝通，但不等如我們沒有交流，她不用我說什麼就知道該怎麼做，她可幫助我發揮自己的優勢。」少兩歲的長野，彷彿日本足球漫畫經典《足球小將》裏輔助着戴翅偉（大空翼）的好拍檔泰萊（岬太郎）。

日本16強淘汰挪威，後防大將南萌華流下喜悅的眼淚。（Getty Images）

後防棟樑—南萌華

長野風花是U17及U20兩支冠軍隊的成員，跟她一起的還有後防大將南萌華。這名24歲後衛4年前跟長谷川唯一樣入選了大國腳征戰世界盃，但那一次球隊表現一般，在16強被最後獲亞軍的荷蘭淘汰。南萌華上年轉投意大利的羅馬女足，並協助球隊贏得首個聯賽冠軍，她自己也入選賽季最佳陣容。

南萌華說：「我外流其中一個原因是要幫助國家隊，帶領『大和撫子』取得勝利，我也希望能證明自己比4年更優秀。」觀乎她在今屆賽事穩健的演出，協助日本4場只失一球，確實成長了不少。

宮澤日向速度飛快、走位靈活，是日本隊前線尖刀。（Getty Images）

極速前鋒—宮澤日向

中後場有實力選手，前線上則有宮澤日向。日本女足在2018年贏得U20世界盃的時候，南萌華是隊長，長野風花及宮澤日向則在決賽中入波，助球隊以3：1擊敗西班牙；宮澤日向在今屆世界盃分組賽面對西班牙這老對手時，又入了兩球。

日本的三前鋒陣式，其實有點像之前利物浦的攻擊戰術，中鋒田中美男或植木理子類似「假九號」，重點在串連、拉出空位；右翼藤野青葉勤於走動、勇於突破，而她傳中的對象，就是左翼內切的宮澤，因為宮澤最大的優點是走位靈活，速度飛快，6.8秒跑50米的衝刺能力，讓她經常可甩開對方高大的守將，就像她對挪威射入那一記單刀一樣。不經不覺8強前她已攻入5球，暫列今屆賽事神射榜首。

池田太（中）能否帶領日本女足黃金新一代再次奪得世界盃？（Getty Images）

凝聚力強的教練—池田太

宮澤最大的心願，就是讓主帥池田太再次成為「世一」——2018年帶領她們贏得U20世界盃的，正是池田太。

現年53歲的池田，球員時代效力浦和紅鑽，但年僅26歲便被球會「勸退」，池田後來說，「其實我還可以踢下去的，但球會決定如此也沒辦法」；與其說浦和紅鑽不想池田繼續做職業球員，不如說會方極之看重他當教練的潛質，結果池田在1997年開始執教紅鑽的青年軍，之後升任一隊助教、教練，到2009年成為主教練。

由U20到大國腳，池田太帶領宮澤日向一路成長，感情深厚。（Getty Images）

池田在2017年起轉為執教日本女足青年軍，翌年便贏得U20世界盃冠軍，因此他在兩年前更升格接掌大國腳。宮澤說，對池田教練最深的印象是，他可以凝聚球員，例如他在練習時的分隊賽，會請纓上場做防守；另一個印象是，「他好像就算連友賽都很想贏似的」。

那麼池田又有什麼領軍心得呢？「簡單來說，就是讓球員們吃得好、睡得好、訓練得好；我覺得自己的職責就是讓她們在場上展現自己的實力；我給她們的指示，就是作為團隊來一起踢球而已。」化繁為簡，或許就是日本女足鑄造「黃金一代」的秘訣。