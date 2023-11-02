岩布仙尼訪港與球迷大唱生日歌　近20年後親自回應當年亞視事件

說到岩布仙尼（Massimo Ambrosini）的名字，香港球迷對他的第一印象，或許可能先是在亞視台慶宴席上唱「Happy Birthday To Me」，更被稱為香港首席「Happy Birthday KOL」。

這名前AC米蘭球星獲香港一間包點店邀請旋風訪港，與在場一眾球迷齊聲高唱生日歌，重現當年經典，更在事隔近20年後，親自開腔回應當年的尷尬事件。



岩布仙尼旋風訪港。（夏家朗攝）

包點店邀請到意大利名宿岩布仙尼及AKB48 Team Tp、現中信兄弟啦啦隊成員冼迪琦出席活動，活動開始前一小時，現場已擠滿不少AC米蘭球迷及「小迪」的粉絲。

岩布仙尼與冼迪琦在活動上試食點心，再跟現場球迷一同高唱生日歌，不少球迷從第一句開始便是唱「Happy Birthday To Me」，岩布仙尼更現場拿出電話與囝囝Facetime自拍，稱希望讓他知道爸爸當年很「威水」。

岩布仙尼（左）與現場球迷一同唱生日歌，不少球迷從第一句開始便是唱「Happy Birthday To Me」。（夏家朗攝）

岩布仙尼與冼迪琦和包點店老闆切過巨型壽桃，雖然未有重演當年亞視向觀眾席「掟壽桃包」經典一幕，但岩布仙尼亦有向現場球迷派壽桃包，勾起不少香港人集體回憶，現場氣氛非常熱烈。

岩布仙尼向現場球迷派壽桃包，現場氣氛異常熱烈。（夏家朗攝）

事隔接近二十年 親自回應「生日歌」事件

岩布仙尼在2004年亞視台慶為自己唱生日歌的經典片段，不經不覺已過去將近20年，被問到是否記得這件事時，這名前AC米蘭球星毫不猶豫地回答：「當然記得，因為那非常驚喜。」

他提到今次場地旁邊有球迷拿着當時情境的照片：「那時候我跟球隊在那裏，我們當時沒有預期過會有任何事情發生，所以我感到很驚喜，也記得這件事。」

事隔將近20年，岩布仙尼表示仍很記得「Happy Birthday To Me」事件，而且當時覺得十分驚喜。（陳旭暉攝）

然而記者問到他知不知道自己因為那次「Happy Birthday To Me」事件，而在香港十分有名之後，岩布仙尼卻似乎忘記細節，反問「是在香港嗎？」不過他表示能因此而變得出名亦感到開心，而且現場球迷十分熱情，甚至有人帶來他當年訪港所穿的球衣。

近年岩布仙尼每逢生日，都會在Instagram自嘲地寫上「Happy Birthday To Me」為自己慶生，亦有大量香港網民會留言祝賀，並寫上「#HappyBirthdayToMe」。岩布仙尼表示對此十分感謝，說他能感受到香港球迷對他的愛，因此他也希望能為這些球迷送上快樂。

岩布仙尼近年每日生日皆會自嘲一番。（資料圖片，Instagram截圖）

闊別球壇多年，這名前AC米蘭球星目前專心在意大利《天空體育》等電視台當評述員，他表示暫時不考慮擔任球隊教練等職位，希望能有更多的時間陪伴孩子。

今次岩布仙尼訪港十分「識做」，為不少來場支持的球迷簽名並與他們合照。香港AC米蘭球迷會的Patrick受訪時表示，雖然覺得今次活動十分奇怪，但能親眼見到昔日隊長，亦覺得十分難得及開心，也認為活動舉辦得十分成功。

岩布仙尼為不少到現場支持的球迷簽名。（陳旭暉攝）

這名球迷表示每年岩布仙尼生日「出Po」時，亦會留言以「#HappyBirthdayToMe」跟偶像慶祝，相信該名球星從未忘記過當年那件事。

Patrick又很開心地向記者展示今次的戰利品──一本2006年的AC米蘭雜誌《Forza Milan》，「這本雜誌年代久遠，剛才拿給岩布仙尼簽名時，對方亦嚇了一嚇。」

重溫「岩布仙尼事件」：

活動照片：