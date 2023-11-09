英雄聯盟世界賽｜JDG主動選擇「劣勢」紅方　特意針對T1有原因

英雄聯盟（League of Legends，簡稱LoL）S13世界賽進入四強戰前，JDG對T1的比賽成為焦點，甚至矚目到連擁有選邊權的JDG，到底選擇紅方還是藍方，都成為網民話題。



JDG對T1的比賽是今屆英雄聯盟世界賽最矚目一戰。（LoL賽會X）

英雄聯盟的地圖雖為對稱，因此看起來十分公平，但由於巴龍、小龍及遠古巨龍的因素，會在一定程度上影響藍色（即地圖左下）及紅色方的戰術，其中藍色方不論是普通遊戲，還是在電競比賽，大部分時間都稍微佔優。去年世界賽決賽，T1跟DRX前4局也是藍色方全勝，直至決勝局才被DRX打破「藍色魔咒」，情況猶如網球比賽「破發」一樣。

去年DRX在紅方贏下決勝局奪冠時，被外界稱為打破「藍色魔咒」。（維基百科截圖）

紅藍勝率不對等，從多年前起便是Riot Games想要解決的問題，不過情況在今個賽季依然嚴重，LPL（中國賽區）國內季後賽的藍方勝率曾一度高達71%，被網民笑稱為「藍色聯盟」。根據網站「Games of Legends eSports」統計，今季世界賽自瑞士輪至今，藍方勝率為58.2%，接近6成。

進入四強戰後，選邊權由擲硬幣決定，虎撲電競報道指獲賽會官方消息，JDG獲得選邊權並主動選擇紅方，相關的詞條隨即登上微博熱搜。雖然官方未有在社交平台公布相關消息，不過韓國的新聞網站亦開始分析JDG的選擇，也讓網友紛紛好奇：為什麼JDG會主動選擇勝率較低的紅方呢？

這場比賽的關注程度高得賽前選邊都能登上微博熱搜22位，閱讀量達2300多萬。（微博截圖）

實際上在比賽開始前，紅色方會擁有「Ban Pick（禁用及選用英雄）」的後選優勢，簡單來說就是JDG打算先放棄地圖優勢，在選英雄方面「睇住嚟食」。

有「原神哥」之稱的Beryl日前在直播中表示，T1很熟悉以下路主導的戰術作賽，但面對JDG能否奏效則仍待觀察。如果是其他人說或許沒那麼大說服力，Beryl是上屆冠軍輔助之餘，他此前更連續3次在世界賽將目前T1的輔助Keria淘汰，因此他可說是最熟悉T1下路的其中一人。

從KDA（統計數據之一，即擊殺+助攻/死亡）來看，目前T1的下路組合Keria及Gumayushi分別排在今屆世界賽前兩名，可見T1下路經常打出優勢，因此「原神哥」的分析也相當合理。面對LNG時，Keria以射手輔助讓LNG下路有點措手不及，因此JDG在後選的情況下，也能夠有效地應對T1的「黑科技」。

此外，JDG射手Ruler今個賽季狀態大勇，自亞運奪冠後，「現役世界第一射手」的呼聲不斷，JDG優先保住「尺帝」發育，甚至以他為中心構建戰術亦不難理解，畢竟藍色方的高勝率，很大程度便是前期在下路取得優勢後控制小龍，再進一步將優勢擴大。

除有意針對T1下路外，「尺帝」亦是JDG今季強大的主因之一。（JDG微博圖片）

「New Jeans」之亂

有趣的是，這場中韓大戰劍拔弩張，除被認為是決賽提前上演外，亦被不少內地網民看作是LPL的榮譽之戰。不過最近接受Naver Sports訪問時，Ruler卻說對於JDG能否以史無前例的大滿貫身份奪冠毫不關心：「我對大滿貫的關心連0.01也沒有，不過我想見見New Jeans，儘管我對女團其實不太感興趣。」

上周五（3日），Riot Games宣布決賽表演嘉賓，最近人氣急升的韓國女團New Jeans是其中之一，屆時他們會在能夠容納1.7萬至2萬人的首爾高尺天空巨蛋登台表現。

除「尺帝」外，Keria在訪問中也表達出想要殺入決賽的另類熱情：「餘下的兩場比賽都是與LPL戰隊對決，我們一定會勝利並奪冠。還有就是我們一定要擊倒JDG，到決賽的舞台去看New Jeans。」