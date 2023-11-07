英雄聯盟世界賽｜李寧電競LNG遭T1血洗　粉絲籲罷買羽絨：不抗韓

LoL（League of Legends，英雄聯盟）S13世界賽周日（5日）在韓國釜山上演最後一場8強賽事，LNG惡鬥僅餘的一支主場隊伍、由Faker李相赫領軍的T1，LNG本想力爭打入4強，讓4強由中國隊伍包辦，未料卻被T1打得體無完膚，5場3勝制下，LNG毫無反擊之力地以0：3落敗出局，慘遭「剃光頭」。

LNG的粉絲怒不可遏，竟湧到隊伍母公司——李寧品牌的抖音直播間怒罵，呼籲不要買李寧的產品。



今屆LoL世界賽繼續在韓國上演，LNG對T1一戰萬眾矚目，一來是因為T1和Faker的號召力，二來之前打入8強的另外兩支韓國冠軍聯賽（LCK）隊伍，包括Gen.G和KT都已遭淘汰，而且另外3支打入4強的都來自中國，包括WBG（微博電競）、BLG（Bilibili電競）和JDG（京東電競），若LNG獲勝便會在韓國上演「全中國」4強，T1因而成為全韓人民的最後希望。

由Faker（中）領軍的T1，成為4強唯一一支韓國隊伍。（X/@lolesports）

這場賽事單是網上直播已吸引逾300萬人次收看，刷新歷屆世界賽8強的直播數據，未料卻是300萬人一同看着LNG遭血洗——最終T1以3：0全面壓制地擊倒LNG，晉身4強，而且LNG在3局中一條「小龍」也未曾獲得，反映完全沒有還手之力，內地網民紛紛在微博嘲笑LNG的5位選手，也有大批粉絲怒不可遏，找LNG的母公司——體育服裝品牌李寧出氣。

LNG輸得一敗塗地。（X/@lolesports）

在LNG出局後，恰巧李寧官方抖音正在作雙11的促銷直播，主播正示範各款貨品，同時大批LNG粉絲湧入洗板，怒罵LNG在比賽中輕易「送人頭」，「全隊都在送，你不送？」

就在主播穿上羽絨褸時，網民不停留言：「李寧不抗寒（韓）」、「不防寒（韓）啊」、「不抗寒（韓）的衣服賣啥」。

T1打入4強後，對手將會是被視為冠軍熱門的JDG，JDG母公司京東集團本身也是購物網站，也不忘趁此機會「抽水」，將部份羽絨貨品標題改成「支持JDG抗寒只要369」，369既是貨品的價錢，也是JDG陣中上路選手白家浩的ID。

JDG被視為世界賽冠軍熱門，左二正是369白家浩。（X/@lolesports）

京東服飾店周一（6日）再開直播，推廣這件「369羽絨」，立刻遭電競迷洗板，留言全都跟比賽有關，不少是希望京東能在周日（12日）的4強痛擊T1，「打贏T1我就買」、「看看能不能12號防韓」、「下單能爆殺T1嗎？」、「穿這個衣服能打得過宙斯嗎（指T1選手Zeus崔祐齊）」。