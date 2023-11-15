港足作客伊朗望再創亞運奇蹟　主帥批對方不尊重︱世界盃外圍賽

世界盃外圍賽次圈第一輪分組賽，港足作客亞洲勁旅伊朗，但球隊抵埗後的訓練場地令主教練甚為不滿，他更在賽前記者會批評伊朗足總「不尊重」。



港隊大軍經多哈轉機，花約17小時後於香港時間昨日抵達伊朗首都德黑蘭，並於晚上作簡單練習。

港足於德黑蘭簡單地練習了一課。（足總提供）

效力德丙球會的前鋒米高已會合球隊。（足總提供）

可是主教練安達臣明顯不滿意該訓練場地質素，他今出席賽前記者會時表示，自己第一次來到伊朗，本相當尊重這個國家，但認為伊朗足總不尊重港隊。

「我們來踢世界盃外圍賽，期望伊朗足總會尊重我們。我們想好好準備這艱難的比賽，但昨天那草地根本不能踢波，這很不尊重。我在歐洲職業球圈打滾了40年，從沒見過這樣差的草地。」他補充，港隊今晚會在比賽場地阿薩迪體育場練習，希望能有一幅正常的草地讓球隊備戰。

港足主教練安達臣不滿伊朗足總的安排。（足總提供）

港足跟伊朗近年相當「有緣」，雙方繼上屆世界盃外圍賽次圈後再度相遇，今年杭州亞運、明年1月的亞洲盃決賽周亦被抽入同一組。港隊上屆世盃外雖兩輪皆北，但安永佳曾以頭槌頂破對方大門；杭州亞運更憑潘沛軒的入球，爆冷贏波歷史性打入四強。

伊朗記者特別提到亞運一役，並問到港隊是否希望再贏一次。安達臣坦言球隊每場比賽都以勝利為目標，惟亞運隊跟成年隊不論球員或實力都有很大分別，伊朗世界排名更比香港高129位。「只要有正確的戰術部署、足夠的動力，足球世界內所有事都可能發生，我們會盡力而為。」

陳晉一（左）2021年曾在上屆世盃外披甲對伊朗。（足總提供）

伊朗決選20人名單中，除上屆曾射破香港大門的羅馬射手阿斯蒙，更有飛燕諾中場查漢巴殊、波圖前鋒泰尼米等具名氣的球員。

上屆世盃外跟伊朗交過手的左閘陳晉一表示，港隊兩年來換了教練、轉了踢法，希望今次能展示不一樣的香港隊，「我們不是為來而來。希望踢出壓逼性，能有更好的賽果，展示香港隊的精神。」據了解，本港暫未有任何收看今場比賽的直播渠道。

效力羅馬的伊朗射手阿斯蒙（中）亦在今次大軍名單之中。（FFIRI）

2026世界盃暨2027亞洲盃外圍賽第二圈

港隊11月份賽程：



伊朗 Vs 香港

日期：11月16日（四）

香港時間：10：30pm

地點：阿薩迪體育場



香港 Vs 土庫曼

日期：11月21日（二）

時間：08：00pm

地點：香港大球場

票價：$200（成人）、$50（特惠）

