英雄聯盟S13世界賽｜決賽免費直播懶人包　NewJeans將獻唱主題曲

《英雄聯盟》（League of Legends，簡稱LoL）S13決賽將在本周日（19日）下午4時開始，由中國的WBG面對韓國的T1。

這場比賽是Faker力爭成為四冠王關鍵一役，另一方面也是LPL（中國賽區）避免被「一穿三」的顏面之戰。東道主韓國為這場決賽隆重其事，在比賽開始之前，更有新晉人氣女團「NewJeans」演出。



總決賽場地將移師首爾高尺天空巨蛋作賽，該場地能容納17000至22000人，為韓國職棒球隊培證英雄主場，亦不時會用作舉辦演唱會，這次則是它首次被用作電競比賽場地。

今次LoL決賽場地首爾高尺天空巨蛋。（Getty Images）

本月3日，Riot Games宣布決賽表演嘉賓，最近人氣急升的韓國女團NewJeans是其中之一，屆時她們將會現場獻唱今屆世界賽主題曲《GODS》。此外嘉賓亦有男團EXO成員之一Baekhyun（伯賢），以及歌手ØZI等。

NewJeans演唱今屆世界賽主題曲，與英雄聯盟拉上關係，早前T1輔助Keria在四強賽前便稱非常想入決賽看這隊人氣女團。決賽開始前，NewJeans便與兩支決賽隊伍見面及合照，更獲選手送上簽名戰衣，Keria可謂滿足心願。

T1決賽之路：「以一穿三」

上路：Zeus

打野：Oner

中路：Faker、Sky

射手：Gumayushi

輔助：Keria



Faker領銜的T1並非今季LCK（韓國賽區）最強隊伍，他們多次不敵Gen.G，後者為LCK春夏季後賽雙冠王，亦是該賽區頭號種子，可在今屆世界賽八強被BLG爆冷淘汰，另一支韓國隊伍KT亦止步八強。

T1在四強面對的，是整個LPL賽區。（LoL賽會X）

一時間，T1便成為四強唯一一支東道主戰隊，另外三支隊伍均來自LPL，因此內地網民為此大感興奮，認為LPL再添一冠機會大增。然而在四強的強強對決中，T1以3：1擊敗賽事最大熱門JDG晉級，決賽的對手是LPL第四種子WBG，雙方牌面實力有一定差距，也令不少內地網民開始擔憂會被Faker「一穿三」，但也有人期待看到這位電競傳奇選手再度舉起冠軍獎盃，完成個人第4次登上世界之巔成就。

WBG決賽之路：從冒泡賽到決賽的第四種子

上路：TheShy

打野：weiwei、Karsa

中路：Xiaohu（小虎）

下路：Light

輔助：Crisp



有今季劍指大滿貫的JDG在前，僅為LPL第四種子的WBG當然非奪冠熱門，相信世界賽開始前，沒多少人想到他們能一路殺至決賽。在瑞士輪階段時，他們便曾一度陷入1勝2負的出局邊緣，但最終接連擊敗MAD及FNC，絕處逢生進入淘汰賽。

WBG絕非今屆熱門，能夠殺入決賽相信讓不少人大跌眼鏡。（WBG微博）

WBG亦被形容為今屆世界賽運氣最好的隊伍，一是在淘汰賽避開了Gen.G、JDG及T1三支強隊；二是他們淘汰賽擲硬幣全勝。然而能夠在四強擊敗將Gen.G淘汰的BLG，也可見他們實力不容忽視。

值得一提的是，DRX上季創下第四種子奪冠歷史，若WBG今次在決賽封王，將是連續兩屆世界賽上演「灰姑娘」故事。WBG陣中最具名氣的當屬上路明星選手TheShy，他將在此戰力爭「史一上路」寶座，其中路隊友Xiaohu（小虎）亦需一個世界冠軍來證明自己。

TheShy能否奪個人第二冠，是這場決賽焦點之。（LoL賽會X）

比賽及表演將在香港時間周日（19日）下午4時開始。

免費直播渠道：

Twitch（國語）

Twitch（粵語）

Twitch（英文）

Youtube（中文）

Youtube（英文）