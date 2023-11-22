世盃外｜巴西阿根廷球迷衝突引警方暴力鎮壓　美斯一度領隊友離場

世界盃外圍賽南美洲區賽事上演「超級打吡」，由巴西主場迎戰榜首的阿根廷。

今場比賽火藥味十足，開賽前雙方球迷已發生衝突導致比賽暫停，隨後巴西警方走上看台，以木棍毆打作客球迷，引來阿根廷球員不滿，隊長美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）隨即拉大隊回更衣室，惹起罷賽疑雲。

經溝通過後，賽事延遲約30分鐘後才重新開始，但也讓美斯在賽後譴責警察做法。



南美洲的足球迷一向熱情，但有時也會過火。當地各大聯賽及南美自由盃不時會有球迷騷亂及衝突事情發生。巴西與阿根廷均是南美洲足球的強隊，各自曾多次奪得世界盃冠軍，彼此之間存在一定敵意。

比賽還未開始，雙方球迷已經發生衝突，隨後有警察衝上作客球迷區。（路透社）

英國《衛報》報道，比賽開始之前，雙方球迷已爭吵不斷，並在奏國歌時開始有肢體衝突。隨後現場警察衝向作客球迷區，有阿根廷球迷拆下看台座椅，向警察投擲以示不滿。

著名足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）轉發一條現場拍攝的影片，能看到警察手持木棍衝前毆打阿根廷球迷，有球迷頭破血流需被擔架抬走，更有疑似非警察的巴西球迷，拿起木棍揮向阿根廷球迷。

期間美斯帶領一眾阿根廷隊員到看台下試圖平息局勢，門將達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）更嘗試爬上看台阻止警察不果，並被球隊職員勸止。

眼見現場情況一片混亂，美斯「拉大隊」返回更衣室。阿根廷媒體《TyC Sports》表示美斯當時對同胞身處狀況十分不滿，因而帶隊退場以示抗議，並表示工作人員在保證作客球迷安全之前，他們不會回到球場。

眼見作客球迷區一片混亂，美斯決定帶領隊友離場返回更衣室。（路透社）

之後球場情況逐漸安頓下來，比賽在延遲約30分鐘後重新開始。不過或許是受這次事件影響，雙方球員在場上仍踢得火藥味十足，在上半場已錄得22次犯規，是今屆南美洲世界盃外圍賽中，半場犯規最多一次，其中巴西佔16次，並領到3面黃牌。

雖然之後比賽順利進行，但球場上依然火藥味十足。（路透社）

這場比賽最後雙方共錄42次犯規，巴西中場祖連頓（Joelinton）在第82分鐘被直紅驅逐，但當時他被阿根廷的迪保羅（Rodrigo De Paul）攬住左手，只因用手推開後者便領紅，讓不少球迷大呼不公。

祖連頓（左）在第81分鐘領紅被逐。（路透社）

最終阿根廷憑奧達文迪（Nicolas Otamendi）在第63分鐘的入球，以1：0作客擊敗巴西，繼續佔據積分榜榜首。巴西則錄3連敗且連續4場不勝，目前僅排在第6位，同時這亦是「森巴軍團」世界盃外圍賽歷史上首次在主場落敗。

賽後受訪時，美斯對有球迷在賽前被打表示不滿：「我們看到他們（警察）如何用木棍毆打和鎮壓民眾，就像之前南美自由盃決賽時那樣。有些球員的家人也在看台上，相比起今場賽果，我更關注這一點。」

美斯對有球迷被警察以木棍毆打感到不滿。（路透社）

隨後他也解釋為何會決定帶隊返回更衣室：「我認為我們這麼做能讓現場稍微平靜下來，否則可能會導致悲劇發生。當所有人都冷靜後，我們再查詢其他人的情況，之後才回到球場上。」