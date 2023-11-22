世盃外｜馬天尼斯未救波先救人　飛身阻巴西警揮棍打阿根廷球迷

世界盃外圍賽南美洲區賽事，每次巴西與阿根廷碰頭也是一場大戰。今仗開賽前已因為雙方球迷已發生衝突導致比賽暫停，美斯更一度拉隊離場望看台上觀眾能夠冷靜下來。

不過當巴西警方走上看台，以木棍毆打作客球迷時，一度引來阿根廷球員不滿，守門員達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）更一度飛撲上前欲爬上看台拍打巴西警方希望阻止對方以警棍毆打阿根廷球迷，被網民視為救人英雄，畫面網上瘋傳。



達米安馬天尼斯嘗試爬上看台阻止巴西警察以警棍鎮壓阿根廷球迷，並被球隊職員勸止。（路透社）

比賽開始之前，雙方球迷已爭吵不斷，並在奏國歌時開始有肢體衝突。隨後現場警察衝向作客球迷區，有阿根廷球迷拆下看台座椅，向警察投擲以示不滿。現場拍攝的影片所見，能看到警察手持木棍衝前毆打阿根廷球迷。期間美斯帶領一眾阿根廷隊員到看台下試圖平息局勢，門將達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）更嘗試爬上看台阻止警察不果，並被球隊職員勸止。

點擊睇馬天尼斯飛撲救人片段：

從影片所見，馬天尼斯明顯有意想把警棍從巴西警方手上拍走，希望阻止他打阿根廷球迷不過隨即被其他隊友勸阻，並拉開他至後排。

馬天尼斯開賽前救球迷，開賽後亦屢救險球。（路透社）

最終比賽延遲30分鐘才開始，阿根廷憑奧達文迪一箭定江山，以1：0作客擊敗巴西全取3分。

美斯對有球迷被警察以木棍毆打感到不滿。（路透社）

美斯賽後也解釋為何會決定帶隊返回更衣室：「我認為我們這麼做能讓現場稍微平靜下來，否則可能會導致悲劇發生。當所有人都冷靜後，我們再查詢其他人的情況，之後才回到球場上。」