亞洲盃．港足名宿李國強︱56年前入球功臣　代表香港是自豪的回憶

香港隊，是態度，也是責任。

即使來自不同年代、族裔、無論在哪一個崗位，只要穿起紅色球衣、肩負着胸前的港隊徽章，每位成員都是平等而重要。

《01體育》在亞洲盃決賽周前，訪問了五位香港足球人物，五種不同的背景、身份、甚至是不同的時空，但他們就像是五朵花瓣，拼湊出區旗上的洋紫荊，成就了我們眼前的香港隊。

這次我們找來曾參與兩屆亞洲盃決賽周的港足名宿李國強（阿煲），港足對上一次在決賽周取得入球，正是由他在1968年對「中華民國」時射入。56年前代表香港，到底是怎樣的一回事？

攝影：葉詩敏



「做球員如果未曾到大球場踢過波，叻極有限。」現已83歲的李國強打趣道。掃桿埔，是香港足球的「地標」，不論是以往的政府大球場，或是重建後的香港大球場，都是本地足球員夢想踏足的舞台。

這位港足對上一次征戰亞洲盃決賽周（1968年）的成員，來到空無一人的大球場前，依然能憑回憶重拾當年興奮，「觀眾從保良局行上山，已經『㗾㗾（音：hoe4 hoe2）聲』，幾百人在大坑道爬山睇波，好似木蝨僕喺度，每次都好期待。」

港足名宿李國強60至70年代曾效力愉園、怡和、東昇、市政等本地球會，在舊政府大球場，即現香港大球場留下不少腳毛。（葉詩敏攝）

花名「阿煲」的李國強在香港長大，中學時期到廣州讀書，60年代初回港加盟東昇踢乙組，翌年獲愉園相中「跳級」轉戰甲組（頂級聯賽）。每逢比賽日，他在摩利臣山道的球會會址步行到大球場比賽；數年後轉會怡和，球會主場及訓練場就在現時的掃桿埔運動場，他一周有六天都在場內晨操晚練。

生涯最黃金的時段，他每天都在掃桿埔跑圈，所以那條路線至今仍深刻，「那時是（掃桿埔）陸軍球場，只租給怡和訓練，因為球會有英國背景。」

「以往球場範圍很大，沒有（紀律部隊人員體育及康樂會）會所，但連同那邊一直到東院道，再到加路連山道，跑一圈差不多5分鐘，我跟鄭國根帶隊，一般跑8至10個圈。」

重返掃桿埔，李國強最有感覺的就是前陸軍球場，因他認為把生涯最黃金的時期都奉獻於這裏。（葉詩敏攝）

「阿煲」退役後已多年沒運動，直至近來在醫生建議下，才開始行公園鬆動一下。穿上亮眼風褸、藍色喼帽的他在拐杖輔助下很靈活，相隔近50年後再踩在前陸軍球場的草地，看着中學生在準備學界比賽，一臉羨慕。

相隔近50年後再到訪前陸軍球場，李國強笑得開懷。（葉詩敏攝）

兩度隨港隊戰亞洲盃決賽周 1968年對「中華民國」建功

「現在的球員很幸福，至少有一套隊服。港隊當年只會有統一的西裝、皮鞋及袋，波鞋等裝備都是自己買。」李國強的港隊生涯始於1961年，當年仍是廿歲出頭的他就隨隊參加默迪卡賽，「想也想不到（能入選）」。

他參加過兩屆亞洲盃外圍賽及決賽周，「當年（獎牌）無掛帶，也沒有大合照。」手中的獎牌雖已生鏽褪色，「阿煲」卻像小朋友看見玩具般笑逐顏開。

李國強仍保存1968年亞洲盃獎牌，這生鏽褪色的小鐵塊，在他心中有一定的重量。（葉詩敏攝）

1964年那屆港隊在以色列比賽後，飛往法、德、荷、瑞典等歐洲國家遊覽。一張張泛黃的照片，他要戴上眼鏡才能看清相中人，把每位隊友的名字唸一遍；有趣的是，他在巴黎鐵塔下的獨照，姿勢跟在大球場前拍攝時有幾分相似。

1964年參與亞洲盃決賽周後，李國強隨港足到訪法國，在巴黎鐵塔下留倩影。（葉詩敏攝）

李國強在大球場前拍攝時的姿勢，跟當年有幾分相似。（葉詩敏攝）

1968年的那一次，港隊則遠赴伊朗，揭幕戰0：2不敵東道主，據外電指守門員盧德權救出14次射門；次仗港隊1：6慘敗以色列，僅靠袁權益破蛋。

「伊朗、以色列很強，體力、身型、技術都比我們優勝，他們在旁邊跑渢渢（音：fung4 fung6）聲，好有威嚴。」

「參觀時都『嘩』一聲，他們球場更衣室比香港球會都大，氣勢上已先贏，所以有份參加決賽周已經很高興，我們都無包袱。」李國強緩緩地憶述，卻不記得自己曾經在決賽周入波——港隊第三仗對『中華民國』，就是憑他建功，與對手踢成1：1；最終戰再兩球負緬甸，包尾完賽。

李國強代表香港四出參賽，留下不少回憶。（葉詩敏攝）

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「代表香港好威水」 最難忘反勝日本

「雖然民國球員都是老大哥，但對他們都不想輸。」「阿煲」道。

那些年香港球員仍能代表「中華民國」參賽，比起當時仍是英國殖民地的香港，代表前者或更有歸屬感。有指香港球星均以代表「中華民國」為首選，較次一級的球員才選擇港隊。

而的確如「亞洲球王」李惠堂、「阿叔」林尚義、姚卓然、莫振華、張子岱等，都是「中華民國」球員；球隊亦曾奪兩次默迪卡盃冠軍、兩次亞運足球金牌，戰績彪炳，把同期的港隊比下去。

港隊輸贏都有拼勁精神，落場一味死打，輸就當是一個教訓。 港足名宿 李國強

港足當年在中區預賽贏得冠軍，取得亞洲盃決賽周資格。（受訪者提供）

李國強就坦言，當初根本沒有想太多，入選港隊就踢，覺得已經「好威水」；他透露當年港隊出外參與默迪卡盃，甚至比「中華民國」隊更受歡迎。「我們輸贏都有拼勁精神，落場一味死打，輸就當是一個教訓，所以讓華僑們留下了好印象，落街食宵夜都有人爭着為我們付錢。」

他特別提到1970年的默迪卡盃，港隊在首仗就硬撼1968年墨西哥城奧運銅牌得主日本，更在開賽不足一分鐘便落後，「我們只觸球兩次就失波了，以為會大敗一場，但之後我入波扳平，最終贏2：1，打了10年港隊，往後都是說起這場波。」

10年來港隊右翼位置都是我踢。得與唔得，不是自己說就可以，要外界認可。 港足名宿 李國強

李國強把當年出外比賽所用的護照好好保存，向子孫證明自己代表港隊不是吹牛。（受訪者提供）

香港隊是自豪的回憶

代表港隊為他帶來了見識、回憶、機會，「每年都有得坐飛機，飛極都未天黑，很神奇」，但更重要的，是有一段能讓他自豪、老來可以與子孫分享的故事。「直至1972年斷腳之前，10年來港隊右翼位置都是我踢。」

「得與唔得，不是自己說就可以，要外界認可。為何年年都選我，因為即使沒有比賽，我都會到球場踢波；別人跑兩個圈，我就跑五個，熱愛足球就是我的優點。」「阿煲」還留着當年的護照，每一頁上的印章，都是鐵證，「每年都有一個印，就是要讓仔女知道，老竇沒有吹牛。」

「能夠一生中有這樣的經歷，很驕傲，也很安慰，我的熱愛、血與汗都沒有白費。」

李國強的背囊上掛有一個足球小吊飾，原來是孫仔送贈的，陪伴他到每一個地方。（葉詩敏攝）

當年護照上每年都有一個印，留下來就是要讓仔女知道，老竇沒有吹牛。一生中有這樣的經歷，很驕傲，也很安慰，我的熱愛、血與汗都沒有白費。 港足名宿 李國強

沒有名宿們打拼下來的江山，港足不會有如此令人引以為傲的歷史，就像是往後的「五一九之役」，直至現在仍教球迷津津樂道。

我們常聽老一輩說香港足球氣氛與水平不及舊時，「阿煲」近年亦少看本地波，但他們其實都有默默透過報章等媒介關注消息，「這次港隊入到（決賽周）我也很高興，假假地都叫佔一席位，有一絲希望。」

他最想跟現役球員說的是，「以往想健身只能自己拿啞鈴回家練，這一輩有好教練、好場地、好設備，能夠做足球員已經要好好珍惜。近年看到（香港足球）有些轉變，希望球員自己能爭氣。」

2023亞洲盃決賽周港隊分組賽賽程：



1月14日

阿聯酋 Vs 香港

當地時間：下午5：30（香港晚上10：30）

地點：哈利法國際體育場（Khalifa International Stadium）



1月19日（香港1月20日）

香港 Vs 伊朗

當地時間：晚上8：30（香港1月20日凌晨1：30）

地點：哈利法國際體育場（Khalifa International Stadium）



1月23日

香港 Vs 巴勒斯坦

當地時間：晚上6：00（香港時間晚上11時）

地點：哈里發體育場（Abdullah bin Khalifa Stadium）

