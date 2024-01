亞洲盃︱香港足球隊名單+球員數據分析　分組賽賽程及對手簡介

香港足球代表隊今年1月中出戰亞洲盃決賽周,身處C組的港隊在分組賽會遇上阿聯酋、伊朗及巴勒斯坦,爭取以小組首兩名,或成為6組中4支最佳第三名球隊晉級淘汰賽。

在挪威籍主教練安達臣帶領下,港隊早前已公布26人大軍名單,先到阿聯酋阿布扎比備戰、再移師比賽地點卡塔爾多哈做最後準備。



港足相隔56年再度參與亞洲盃決賽周,主教練安達臣早在外圍賽晉級後已多次強調,會揀選「最佳、最好狀態」的球員出戰。

經過上月在香港的兩周集訓,港隊最後決選26人前往阿聯酋備戰,當中僅11人有份參與去年的亞洲盃外圍賽——葉鴻輝、茹子楠、羅梓駿、胡晉銘、黃威、陳肇鈞、鞠盈智、余在言、孫銘謙、安永佳,及獲補選的中堅謝家強。

港足亞洲盃26人決選名單:



門將:葉鴻輝(東方)、謝家榮(大埔)、伍瑋謙(冠忠南區)



後衛:李毅凱(標準流浪)、孫銘謙(東方)、陳晉一、周緣德、艾里奧、羅梓駿(傑志)、茹子楠(梅州客家)、謝家強(Radcliffe F.C.)、勞烈斯



中場:林衍廷(標準流浪)、余在言(東方)、陳俊樂(傑志)、鞠盈智(冠忠南區)、張憙延、黃威、胡晉銘(理文)、陳肇鈞(大埔)



前鋒:米高(恩高斯達特)、安永佳(四川九牛)、祖連奴、潘沛軒(傑志)、艾華頓(理文)、史提芬彭利拿(冠忠南區)



港隊亞洲盃決賽周大軍26人中,僅有11人曾參與應屆外圍賽。(資料圖片)

平均年齡比外圍賽時更低 10人曾戰杭州亞運

港隊這份名單平均年齡27.9歲,比起2022年出戰亞洲盃外圍賽時的29.3歲年輕。30歲或以上的球員佔整體約三分之一(9人),最年長是今月底迎來38歲生日的中堅艾里奧;最年輕則是19歲的前鋒米高。

入籍兵米高年僅19歲,是今屆港隊大軍中年紀最輕的球員。(資料圖片)

港足亞洲盃名單變化。(01美術製圖)

今次港隊也選用了一些國際賽經驗較少的球員,除了守門員伍瑋謙未曾為大港腳披甲,還有12位上陣次數僅得個位數的球員,如周緣德、勞烈斯、艾華頓、米高、謝家強,及新入籍兵祖連奴和史提芬彭利拿等。

他們都是在安達臣執掌後才上演「地標戰」,當中余在言、潘沛軒、謝家榮、張憙延、林衍廷更有份參與杭州亞運、助港隊歷史性勇闖四強,可見安達臣任內提拔不少新兵,除了尋找新入籍球員,相對年輕的球員若有表現,他也樂意徵召對方入隊。然而胡晉銘、潘沛軒、張憙延、余在言及周緣德的場均上陣時間都少於45分鐘。

港足主教練安達臣帶領球隊相隔56年再闖亞洲盃決賽周。(資料圖片)

潘沛軒包辦首3場友賽5入球

在後衛梁諾恆、徐宏傑受傷下,港隊今次徵召9名守將,包括趕上「尾班車」的謝家強,過往在名單上被列為「前鋒」的孫銘謙、羅梓駿都「轉型」被撥入後衛;鋒線則依重外流的米高、安永佳,與入籍兵祖連奴、艾華頓及史提芬彭利拿。

這份名單內,黃威、艾華頓、潘沛軒以4個國際A級賽入球並列隊內「神射手」。當中潘沛軒日前對國足時梅開二度,帶領球隊反勝,是港足自1985年世界盃外圍賽「五一九戰役」後再度於國際A級賽擊敗對方;而他也包辦港隊集訓期間、首3場友賽共5個入球。艾華頓也是另一入球重心,他在去年11月主場對土庫曼的世界盃外圍賽和日前對塔吉克的練習賽,分別有1球進帳。

潘沛軒在對國足的友賽中梅開二度。(HKFA)

值得留意,亞洲足協早前更新亞洲盃章程,參賽球隊註冊球員數目增至26人,惟每場比賽只能使用23名球員。根據章程,港隊於決賽周揭幕戰前10日(即1月2日)已提交最終註冊名單(Final Registration),但直至港隊首場分組賽前6小時,若有球員有傷病問題,仍可從12月13日提交的最初註冊名單(Preliminary Registration)上換人。

香港足球代表隊。(資料圖片)

港隊賽程及分組賽對手介紹:



2023亞洲盃決賽周港隊分組賽賽程:



1月14日

阿聯酋 Vs 香港

當地時間:下午5:30(香港晚上10:30)

地點:哈利法國際體育場(Khalifa International Stadium)



1月19日(香港1月20日)

香港 Vs 伊朗

當地時間:晚上8:30(香港1月20日凌晨1:30)

地點:哈利法國際體育場(Khalifa International Stadium)



1月23日

香港 Vs 巴勒斯坦

當地時間:晚上6:00(香港時間晚上11時)

地點:哈里發體育場(Abdullah bin Khalifa Stadium)



港隊第一場分組賽對手:阿聯酋(世界排名:64)

阿聯酋最近兩屆亞洲盃都打入四強。(UAEFA)

阿聯酋在亞洲盃的最佳成績是1996年的亞軍,球隊最近兩屆決賽周都打入四強,2015年更擊敗伊拉克拿下季軍。

這個西亞國家今屆所有球員都在國內聯賽效力,最值得留意是33歲射手馬克賀治(Ali Mabkhout),他是該國史上入球最多的球員(85球),也是現役球員中上陣次數最多(114次)。

馬克賀治為國家隊射入84球,是該國史上入球最多的球員。(Getty Images)

馬克賀治2015年首度出戰亞洲盃決賽周,當屆對巴林僅花了14秒,便攻入亞洲盃歷來最快的入球;他最終更成為該屆神射手。

經過去屆賽事後,他在亞洲盃決賽周已累積9個入球,數字屬現役球員之冠,排亞洲盃史上射手榜第三位。他今屆有望追趕前韓國國腳李同國(10球),甚至打破前亞洲足球先生、伊朗名將戴伊(Ali Daei)的紀錄(14球)。

港隊第二場分組賽對手:伊朗(世界排名:21)

伊朗現時世界排名全亞洲第二高,僅次於日本。(FFIRI)

伊朗跟港足繼近兩屆世界盃外圍賽後再度相遇,這支亞洲勁旅曾三度(1968、1972、1976年)贏得亞洲盃,但自2007年起曾連續三屆在半準決賽止步,去屆雖然殺入四強,但最終不敵日本。

伊朗去年11月於世界盃外圍賽以4:0擊敗香港。(FFIRI)

伊朗大軍不乏外流兵,包括效力意甲羅馬的射手阿斯蒙、飛燕諾中場查漢巴殊及波圖前鋒泰利米等具名氣的球員,攻力不容忽視。然而伊朗足總雖已向羅馬發信要求讓阿斯蒙歸隊,至今未獲回覆。

阿斯蒙及泰尼米在去年11月的世界盃外圍賽,都曾射破港隊大門;而31歲的泰尼米於2022年卡塔爾世界盃分組賽,亦在英格蘭身上取得兩個入球,是港隊必須嚴防的對象。

泰利米(左)於2022年世界盃射破英格蘭。(Getty Images)

港隊第三場分組賽對手:巴勒斯坦(世界排名:99)

巴勒斯坦連續第三屆晉身亞洲盃決賽周。(PFA)

巴勒斯坦於2015年才首度晉身亞洲盃決賽周,但至今已連續三屆出席這項大賽。球隊前屆分組賽三戰全敗,但上屆與最終首名出線的約旦踢成0:0,搶得分數。

達巴格是巴勒斯坦主力球員。(Getty Images)

最值得關注的,是巴勒斯坦隊中少數於歐洲聯賽落班的前鋒達巴格(Oday Dabbagh)。

這位該國最具潛質球員16歲便成為大國腳,21歲已外流,先後到科威特、葡超及比利時落班,現效力比甲皇家查內爾(Royal Charleroi),今季上陣19場攻入5球。達巴格在今屆亞洲盃外圍賽亦錄得6個入球,屬隊內神射手。

