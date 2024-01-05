亞洲盃︱香港足球隊名單+球員數據分析　分組賽賽程及對手簡介

香港足球代表隊今年1月中出戰亞洲盃決賽周，身處C組的港隊在分組賽會遇上阿聯酋、伊朗及巴勒斯坦，爭取以小組首兩名，或成為6組中4支最佳第三名球隊晉級淘汰賽。

在挪威籍主教練安達臣帶領下，港隊早前已公布26人大軍名單，先到阿聯酋阿布扎比備戰、再移師比賽地點卡塔爾多哈做最後準備。



港足相隔56年再度參與亞洲盃決賽周，主教練安達臣早在外圍賽晉級後已多次強調，會揀選「最佳、最好狀態」的球員出戰。

經過上月在香港的兩周集訓，港隊最後決選26人前往阿聯酋備戰，當中僅11人有份參與去年的亞洲盃外圍賽——葉鴻輝、茹子楠、羅梓駿、胡晉銘、黃威、陳肇鈞、鞠盈智、余在言、孫銘謙、安永佳，及獲補選的中堅謝家強。

港足亞洲盃26人決選名單：



門將：葉鴻輝（東方）、謝家榮（大埔）、伍瑋謙（冠忠南區）



後衛：李毅凱（標準流浪）、孫銘謙（東方）、陳晉一、周緣德、艾里奧、羅梓駿（傑志）、茹子楠（梅州客家）、謝家強（Radcliffe F.C.）、勞烈斯



中場：林衍廷（標準流浪）、余在言（東方）、陳俊樂（傑志）、鞠盈智（冠忠南區）、張憙延、黃威、胡晉銘（理文）、陳肇鈞（大埔）



前鋒：米高（恩高斯達特）、安永佳（四川九牛）、祖連奴、潘沛軒（傑志）、艾華頓（理文）、史提芬彭利拿（冠忠南區）



港隊亞洲盃決賽周大軍26人中，僅有11人曾參與應屆外圍賽。（資料圖片）

平均年齡比外圍賽時更低 10人曾戰杭州亞運

港隊這份名單平均年齡27.9歲，比起2022年出戰亞洲盃外圍賽時的29.3歲年輕。30歲或以上的球員佔整體約三分之一（9人），最年長是今月底迎來38歲生日的中堅艾里奧；最年輕則是19歲的前鋒米高。

入籍兵米高年僅19歲，是今屆港隊大軍中年紀最輕的球員。（資料圖片）

港足亞洲盃名單變化。（01美術製圖）

今次港隊也選用了一些國際賽經驗較少的球員，除了守門員伍瑋謙未曾為大港腳披甲，還有12位上陣次數僅得個位數的球員，如周緣德、勞烈斯、艾華頓、米高、謝家強，及新入籍兵祖連奴和史提芬彭利拿等。

他們都是在安達臣執掌後才上演「地標戰」，當中余在言、潘沛軒、謝家榮、張憙延、林衍廷更有份參與杭州亞運、助港隊歷史性勇闖四強，可見安達臣任內提拔不少新兵，除了尋找新入籍球員，相對年輕的球員若有表現，他也樂意徵召對方入隊。然而胡晉銘、潘沛軒、張憙延、余在言及周緣德的場均上陣時間都少於45分鐘。

港足主教練安達臣帶領球隊相隔56年再闖亞洲盃決賽周。（資料圖片）

潘沛軒包辦首3場友賽5入球

在後衛梁諾恆、徐宏傑受傷下，港隊今次徵召9名守將，包括趕上「尾班車」的謝家強，過往在名單上被列為「前鋒」的孫銘謙、羅梓駿都「轉型」被撥入後衛；鋒線則依重外流的米高、安永佳，與入籍兵祖連奴、艾華頓及史提芬彭利拿。

這份名單內，黃威、艾華頓、潘沛軒以4個國際A級賽入球並列隊內「神射手」。當中潘沛軒日前對國足時梅開二度，帶領球隊反勝，是港足自1985年世界盃外圍賽「五一九戰役」後再度於國際A級賽擊敗對方；而他也包辦港隊集訓期間、首3場友賽共5個入球。艾華頓也是另一入球重心，他在去年11月主場對土庫曼的世界盃外圍賽和日前對塔吉克的練習賽，分別有1球進帳。

潘沛軒在對國足的友賽中梅開二度。（HKFA）

值得留意，亞洲足協早前更新亞洲盃章程，參賽球隊註冊球員數目增至26人，惟每場比賽只能使用23名球員。根據章程，港隊於決賽周揭幕戰前10日（即1月2日）已提交最終註冊名單（Final Registration），但直至港隊首場分組賽前6小時，若有球員有傷病問題，仍可從12月13日提交的最初註冊名單（Preliminary Registration）上換人。

香港足球代表隊。（資料圖片）

港隊賽程及分組賽對手介紹：



2023亞洲盃決賽周港隊分組賽賽程：



1月14日

阿聯酋 Vs 香港

當地時間：下午5：30（香港晚上10：30）

地點：哈利法國際體育場（Khalifa International Stadium）



1月19日（香港1月20日）

香港 Vs 伊朗

當地時間：晚上8：30（香港1月20日凌晨1：30）

地點：哈利法國際體育場（Khalifa International Stadium）



1月23日

香港 Vs 巴勒斯坦

當地時間：晚上6：00（香港時間晚上11時）

地點：哈里發體育場（Abdullah bin Khalifa Stadium）



港隊第一場分組賽對手：阿聯酋（世界排名：64）

阿聯酋最近兩屆亞洲盃都打入四強。（UAEFA）

阿聯酋在亞洲盃的最佳成績是1996年的亞軍，球隊最近兩屆決賽周都打入四強，2015年更擊敗伊拉克拿下季軍。

這個西亞國家今屆所有球員都在國內聯賽效力，最值得留意是33歲射手馬克賀治（Ali Mabkhout），他是該國史上入球最多的球員（85球），也是現役球員中上陣次數最多（114次）。

馬克賀治為國家隊射入84球，是該國史上入球最多的球員。（Getty Images）

馬克賀治2015年首度出戰亞洲盃決賽周，當屆對巴林僅花了14秒，便攻入亞洲盃歷來最快的入球；他最終更成為該屆神射手。

經過去屆賽事後，他在亞洲盃決賽周已累積9個入球，數字屬現役球員之冠，排亞洲盃史上射手榜第三位。他今屆有望追趕前韓國國腳李同國（10球），甚至打破前亞洲足球先生、伊朗名將戴伊（Ali Daei）的紀錄（14球）。

港隊第二場分組賽對手：伊朗（世界排名：21）

伊朗現時世界排名全亞洲第二高，僅次於日本。（FFIRI）

伊朗跟港足繼近兩屆世界盃外圍賽後再度相遇，這支亞洲勁旅曾三度（1968、1972、1976年）贏得亞洲盃，但自2007年起曾連續三屆在半準決賽止步，去屆雖然殺入四強，但最終不敵日本。

伊朗去年11月於世界盃外圍賽以4：0擊敗香港。（FFIRI）

伊朗大軍不乏外流兵，包括效力意甲羅馬的射手阿斯蒙、飛燕諾中場查漢巴殊及波圖前鋒泰利米等具名氣的球員，攻力不容忽視。然而伊朗足總雖已向羅馬發信要求讓阿斯蒙歸隊，至今未獲回覆。

阿斯蒙及泰尼米在去年11月的世界盃外圍賽，都曾射破港隊大門；而31歲的泰尼米於2022年卡塔爾世界盃分組賽，亦在英格蘭身上取得兩個入球，是港隊必須嚴防的對象。

泰利米（左）於2022年世界盃射破英格蘭。（Getty Images）

港隊第三場分組賽對手：巴勒斯坦（世界排名：99）

巴勒斯坦連續第三屆晉身亞洲盃決賽周。（PFA）

巴勒斯坦於2015年才首度晉身亞洲盃決賽周，但至今已連續三屆出席這項大賽。球隊前屆分組賽三戰全敗，但上屆與最終首名出線的約旦踢成0：0，搶得分數。

達巴格是巴勒斯坦主力球員。（Getty Images）

最值得關注的，是巴勒斯坦隊中少數於歐洲聯賽落班的前鋒達巴格（Oday Dabbagh）。

這位該國最具潛質球員16歲便成為大國腳，21歲已外流，先後到科威特、葡超及比利時落班，現效力比甲皇家查內爾（Royal Charleroi），今季上陣19場攻入5球。達巴格在今屆亞洲盃外圍賽亦錄得6個入球，屬隊內神射手。

重溫港足主教練安達臣專訪：